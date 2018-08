Poio quiere que la Festa do Mar sea de Interés Turístico

El concejal de Turismo de Poio, José Luis Martínez, el expresidente del Clube Mariño A Reiboa, José María Amorín, y el director del festival Armadiña, Alfonso Villanueva hablaron ayer sobre los resultados de la Festa do Mar de este año.

Dentro de esta celebración, el Armadiña Rock es uno de los eventos más concurridos, lo que Alfonso Villanueva corroboró asegurando que en los dos días que duró el festival se llegaron a reunir 25.000 personas en Combarro.

Sin embargo, lo que mayor trascendencia tuvo fue la presunta agresión sexual ocurrida en la zona de la acampada.

El responsable de este evento asegura que "sabemos que non houbo ninguna incidencia importante que se recollera no Punto Lila. Había traballadores sociais presentes, pero no festival non houbo incidencias a parte do ocorrido na acampada".

Ante este hecho ocurrido en el festival Alfonso Villanueva afirmaba "nós condenamos o feito, que é algo contra o que loitamos sempre e continuamos loitando".

Tras lo ocurrido, también quiso añadir que "entendemos que a acampada é un sitio seguro e seguimos dicindoo. A seguridade tiña unha presenza casi constante e gracias a iso a detención foi inmediata".

Por esta razón el director del festival quiso agradecer a la seguridad presente en el evento por su rápido labor, ya que "non foi máis alá, por sorte, porque actuamos rápido e o protocolo de seguridade seguiuse moi ben, como tiña que ser".

A parte de este suceso, Villanueva aseguraba que "o festival discurreu cunha tranquilidade absoluta. Un público moi entregado e moi sano" y que "poderíamos dicir que foi un éxito, pero non o facemos porque un desalmado empañouno".

A pesar de lo ocurrido, Alfonso Villanueva hacía una valoración positiva del festival asegurando que "pódese dicir que o Armadiña Rock estáse convirtindo nun referente cultural en Galicia".

Con respecto a esto aseguraba que casi todo el mundo acaba por enterarse de cuando se celebra el festival porque muchos personajes del mundo de la cultura gallega se reúnen ese fin de semana en Combarro.