La falta de pediatras en A Parda indigna a los usuarios y genera un goteo de quejas

La escasez de pediatras en los centros de salud de A Parda es una constante que se mantuvo durante todo el verano y se agudiza en los últimos días de su período de vacaciones.

La indignación de los usuarios es soportada por el personal administrativo de los centros, canalizándose posteriormente a través de quejas que dejan constancia de la precariedad del servicio.

El caso de Begoña Díaz es uno de los muchos que durante todo el verano se registraron en las instalaciones sanitarias de Pontevedra. Acudió con su hija de 10 años para que fuese atendida por una fiebre alta y con placas en la garganta y se encontró con que su pediatra está de vacaciones y no tiene sustituta asignada. La derivan al PAC pero ella considera que "no es una urgencia como para que yo tenga que saturar ese servicio, que debe estar descongestionado para atender a otro tipo de paciencia más grave que mi hija que pueda llegar".

Tras una larga espera la niña es atendida por la única pediatra que en la tarde de ayer se encontraba en A Parda, atendiendo su cupo de pacientes y a todos los que iban llegando, generando un considerable malestar entre los que se encontraban en la sala de espera.

"Mi pediatra tendría que estar trabajando. Es decir, si ella está de vacaciones o de baja, su puesto debe de ser cubierto, pero no se está haciendo. Resuelven derivando a urgencias de una forma muy chapucera y muy poco profesional", asegura esta madre, a la que ayer pretendían dar cita para el 4 de septiembre.

"Es la segunda vez que me pasa esto en muy pocos días. Hace muy poco mi hija estuvo también enferma y me dijeron que había una pediatra sustituta por horas pero que no podía aceptar urgencias porque ya estaba desbordada con el cupo ordinario. Presenté queja y ni siquiera me contestaron", insiste.

Ayer presentaba en A Parda un nuevo escrito de queja, con el que pretende advertir al Sergas del precario servicio de pediatría que perciben los usuarios. "Y es que con la salud de los niños no deberían de jugar de esta forma", concluye.