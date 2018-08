La Diputación invertirá 230.000 euros en el vial provincial de Amil-Espedregueira

La Diputación va a invertir más de 230.000 euros para estabilizar un talud en la carretera provincial EP-0018 en el lugar de Amil, en Moraña. El diputado de Movilidad, Uxío Benítez, explica que las obras consistirán en la construcción de un nuevo terraplén y de un muro de había escogido que permitirán contener las tierras en las que se asienta la carretera y darle estabilidad para el tránsito de vehículos y de peatones, garantizando así la seguranza viaria.

Las expropiaciones necesarias para la obra se aprobarán definitivamente en el pleno provincial del mes de octubre para pasar luego a las actas y depósitos previos al tiempo que se licita el proyecto. La intención es que las obras sean una realidad a primeros de 2019 y estén listas en un plazo de dos meses. Debido a la ubicación del talud de nueva construcción cerca del riachuelo Xundeiro, la intención es buscar el período de mejor climatología para iniciar los trabajos, ya que no sería acomodado comenzar en época de lluvias.

Según explica Benítez, el proyecto para la carretera de Amil está finalizado desde julio de 2017. Se trasladó entonces la documentación necesaria a la alcaldesa de Moraña, quien manifestó su voluntad de conseguir las fincas. Finalmente, y puesto que desde el gobierno local no se avanzaba en la puesta la disposición de los terrenos, la Diputación decidió llevar adelante un expediente expropiatorio para 1.558 metros cuadrados.

El diputado nacionalista lamentó la actitud de la regidora en los últimos días y aseguró que las obras podrían estar ya finalizadas si no fuera por las "idas y venidas" desde el Concello. "Si la alcaldesa hubiera aclarado en un primer momento que no tenía interés en colaborar y en obtener las cesiones, la Diputación habría dado todos los pasos de la tramitación. Lo que ocurrió es que por un lado decía que sí conseguía los terrenos y por otro no hacía más que entorpecer", subrayó Benítez.

Las obras del proyecto de "Estabilización de terraplén en la EP- 0018 Xeve- Amil-Espedregueira, punto kilométrico 12+800" pretenden solucionar los problemas de desplazamiento de tierras en el talud existente en la carretera.

A día de hoy, la carretera presenta una ligera pendiente, la acera del lado terraplén, entre el bordo y el pavimento, tiene un boquete, y parte aparece hundida, estando volcada también la barrera metálica del exterior de la vía. También se detectaron boquetes longitudinales y pequeños abombamientos sobre el firme de la calzada, siendo más importantes sobre el carril del lado del terraplén.Dada esta situación el personal técnico de la Diputación expuso diversas soluciones, como pantallas de pilotes, un muro prefabricado de hormigón, o el relevo del propio terraplén.

Se realizó entonces una campaña geotécnica con la perforación de tres sondeos, lo que permitió apreciar que el terraplén se había construido directamente sobre la ladera existente, sin realizar un saneo previo de la tierra vegetal, ni efectuar bancadas de la misma para reducir la posibilidad de un deslizamiento. Además de esto, se comprobó que el relleno del terraplén consistía en un material sin cohesión y pobremente compactado.

Características

Dadas las características descritas, los técnicos consideraron que la solución más adecuada consistía en sustituir el terreno movilizado por un nuevo terraplén, saneando su apoyo y ejecutando bancadas o escalones para salvar el desnivel, además de construir un muro de dique a pie de talud. En la parte superior de la obra se mantendrá la sección de la carretera con dos carriles de 3,50 metros, se eliminará la acera exterior del lado del terraplén y se ampliará la acera interior hasta los 2,5 metros, del lado de las edificaciones.