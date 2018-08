La alcaldesa lamenta la "falta de información"

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, lamentó tras conocer la noticia ayer "el retraso y la absoluta falta de información" por parte de la Diputación con respeto al proyecto de mejora de la carretera provincial EP-0018 Amil- Espedregueira y se declaró "asombrada" de que el grupo municipal del BNG le pida diligencia y rapidez al Concello para que se acometa este proyecto "cuando la administración local no tiene que hacer ningún trámite y carece de competencias y de la titularidad para la realización de gestiones para esta obra".

La regidora local revela que cursó sendas solicitudes de acondicionamiento de esta vía, especialmente por su peligrosidad en las zonas de Outeiro y Barro, en diciembre de 2015 y en noviembre de 2016, pero no obtuvo ninguna respuesta. Posteriormente, en septiembre de 2017 recibió "un mail de los técnicos de la Diputación en el que se me adjuntaba un simple plano de la mejora proyectada". Recalca que "en el registro del Ayuntamiento no entró nada y del proyecto ya ni hablamos", lamentó Piñeiro.