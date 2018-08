Nueva e impactante acción en defensa de la sanidad pública. El músico Luis Emilio Batallán, médico de familia en Moraña abocado a la jubilación forzosa en el año 2013 a raíz del decreto de la Xunta que impidió la prórroga de la carrera de los facultativos más allá de los 65 años, se encuentra en plena huelga de hambre. Lo hace para denunciar la política "austericida" del presidente del gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

"Llevo años esperando, la justicia es lenta y los recortes en la sanidad siguen. Yo soy una víctima de ellos, igual que más compañeros. Nos echaron a 600-700.Fue un ERE encubierto, por lo que dicen las sentencias de Valencia y Aragón. Fue una trampa", asegura.

"El otro día murió un paciente en A Estrada, los médicos y el personal están mal pagados, se favorece descaradamente a la sanidad privada con dinero público? Están privatizando la medicina y dejando a la sanidad pública por el suelo. Es lo que está haciendo este burócrata austericida sin alma que es Alberto Núñez Feijóo", se lamenta el médico, que añade que esta decisión "es una postura de dignidad personal contra esta persona que está haciendo estas barbaridades y haciéndolo pasar muy mal a los compañeros y a los enfermos, que son los más importantes".

El caso de Luis Emilio Batallán se encuentra actualmente pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo desde hace un año y medio. Se inició en la fase administrativa en julio de 2013 y de ahí se presentó la demanda en el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en septiembre de 2014.

El músico visibiliza su huelga en la sede del Colegio de Médicos de Pontevedra, en la calle Echegaray. En una sala de espera del interior ha improvisado una cama con varios asientos. Solo dispone de agua y alguna medicación. Es consciente, debido a sus conocimientos médicos, de que no podrá prolongar su protesta física más allá de dos semanas.

Ha decidido iniciar esta protesta "porque la Justicia está manipulada". "Me tumbaron el recurso en el TSXG y después me enteré de que el presidente del tribunal daba curso pagados por la Xunta. Es una manipulación de la Jusitica descarada. Ahora espero que no pase esto en el Supremo, pero me consta de que hay intentos de presión", informa. "Aquí hubo una cierta dejadez de los médicos y de los sindicatos, por eso quiero reaccionen y se pongan en su sitio y obliguen a esta gente a dejar los recortes".

Batallán tiene ahora 68 años, con lo cual una sentencia favorable todavía permitiría su incorporación a la medicina de familia. "Pero no es solo esa cuestión, se trata de que el poder político de Feijóo llega a todos los lados. Yo me he plantado y es una batalla personal contra el abuso de poder y por mi dignidad", resume.