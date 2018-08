Cientos de personas dicen "No es No" ante el intento de agresión sexual en el Armadiña

La Praza da Chousa se llenó ayer igual que lo había hecho durante el fin de semana, pero en esta ocasión, dos días después de la celebración del festival Armadiña Rock, los asistentes no corearon las canciones de sus grupos favoritos, sino que alzaron la voz, alto y claro, para recordar a los machistas que "No es No".

La concentración, convocada por los organizadores de la cita musical, quiso mostrar su repulsa a la violencia de sexo tras el intento de agresión a una joven en la noche del sábado por parte de un vecino de Marín de 38 años, que fue detenido y puesto en libertad horas después.

Además de numerosos vecinos de Poio y localidades cercanas, en la protesta participó el Colectivo Feminista de Pontevedra, que horas antes había mostrado en las redes sociales su malestar por la rapidez con la que el agresor salió del calabozo. "Con que tranquilidade imos agora pola rúa? Basta de dicirnos que non estamos soas, basta de aplicacións para o móbil, de dicirnos de chamar ao 016, se despois, cando os denunciamos, sóltanos na rúa", se lamentaron las feministas.

También estuvieron presentes en la concentración miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, Luciano Sobral.

Varias mujeres fueron las encargadas de leer el manifiesto de rechazo a los comportamientos machistas en cualquiera de sus manifestaciones, desde la física hasta la verbal.

La concentración ofreció todo su apoyo a la víctima de la agresión, al igual que ya lo había hecho la noche anterior la organización del festival musical a través de un comunicado.

"Lamentamos e condenamos que, unha vez máis, un evento festivo sexa o marca de vulneración dos dereitos das mulleres", manifiestan los organizadores del Armadiña.

Los asistentes declararon "persoas non gratas" a los agresores machistas y repudiaron el sistema patriarcal por "normalizar, favorecer e xustificar feitos coma este".

Desde el Concello de Poio se mostró su repulsa a actos como el que tuvo lugar el pasado sábado y del que, afortunadamente, la joven víctima, de 20 años, no padeció lesiones físicas.

Por su parte, el BNG emitió un comunicado en el que recordó que solo en el último año han tenido lugar en Galicia 44 denuncias por violación con penetración y 415 por otros delitos sexuales.

"Entendemos que queda moito por facer para recoñecer a importancia da violencia sexual, identificala como violencia machista e tratala como tal. Esta tarefa corresponde tanto ás institucións como á sociedade e debemos comprometernos coa tolerancia cero", aseguran en el texto.

Solidaridad

Asimismo, el PP de Poio trasladó a la víctima todo su "afecto e solidariedade" y manifestó "o maior noxo e repulsión contra a violencia machista en todas as súas formas, en Poio, Pontevedra, Galicia e alí onde se produza".

En este sentido, lamentaron que la agresión se produjese durante un evento que congrega en el municipio a la juventud y que debe ser un motivo de diversión y celebración.