La vuelta al cole ya comienza en las librerías

Con el fin del mes de agosto llega septiembre y eso significa la vuelta a la rutina, que en el caso de los más pequeños se resume en la vuelta al cole. A muchos de los niños la fecha no les hace excesiva ilusión, pero otros tantos se sienten extasiados por volver a ver a sus amigos de clase. No ocurre lo mismo con los padres. Son ellos los que, nada más llegar estas "temidas" fechas, deben hacer un gran desembolso para pagar el coste de los libros y material escolar de los pequeños de la casa, unos gastos que, en muchas ocasiones suponen un gran esfuerzo para las familias.

Las librerías de la ciudad del Lérez están metidas de lleno con esta vuelta al cole. No es extraño entrar en una de ellas y ver a padres con sus hijos adquiriendo material escolar o hablando con los dependientes para saber cuanto falta para tener todos los libros. "El precio de los libros varía según el curso en el que esté el niño. Los de Primaria andan sobre los 150 euros; luego, los de la ESO, se suben un poquito más, sobre 200/220 euros, y los de bachillerato están en un precio aproximado, aunque, últimamente, los profesores, le piden dos libros (por ejemplo) y el resto de las materias las da por apuntes. Con esto el gasto de las familias ya es menor y se puede quedar en 80 euros. También varía dependiendo del centro y del profesor", declara Alicia Rodríguez de la librería Escolma.

Víctor Manuel Villaverde, de la librería El Pueblo también habló de como el establecimiento está llevando la vuelta al cole. "Actualmente, con los bancos de libros en los colegios, el gasto de las familias se resume en comprar solo cuadernillos y material, que anda sobre 90 euros. Aunque un curso de bachiller completo te puede andar sobre los 300 euros tranquilamente y los de infantil 110 euros".

Marife Estévez, de la Librería Clip, situada en el interior de las Galerías de la calle Oliva. "Pocos compran libros. Lo que más se compran son los cuadernos y puede andar sobre 70 o 80 euros".

El banco de libros parece ser una iniciativa que, a pesar de beneficiar a las familias, parece perjudicar a las librerías locales, ya que este es uno de los momentos claves del año en lo que respeta a la venta de libros.

Con estos bancos que pretenden ayudar no parece ser la única amenaza para los propietarios de las pequeñas librerías de la Boa Vila. Todos coinciden en que la instalación de los ordenadores en las aulas está fomentando el uso de los libros electrónicos. Esto parece no afectar a las editoriales, ya que ellas deben crear el contenido igualmente, pero en el sector de las ventas la cosa no pinta tan bien.

Marifé no dudó en decir que "esperemos que la situación no empeore", ante este desolador panorama que se les presenta a los libreros más tradicionales.

Los rezagados

Todos los establecimientos confirman que a la hora de reservar los libros uno se puede encontrar de todo. "Los hay que son más precavidos y ya la primera semana en la terminó el cole o última de junio ya vinieron a reservar los libros. Luego hay otros que siempre lo dejan para finales de agosto. Están las cosas aun 50 % precavidos 50% rezagados", explica la dependienta de la librería Escolma.

Desde la Librería Clip ven más rezagados. "A partir del 15 de agosto viene una gran cantidad de gente. Suelen esperar al último momento por lo que sus libros pueden llegar a tardar 15 días tranquilamente", aclara Marife.

El caso de la librería El Pueblo parece confirmar la situación que la Librería Clip. "Quizás ahora los reserven un "pelín" más tarde porque muchos libros ya los tienen los centros y los chavales hasta que no van ahí y ven que libros tienen no pueden encargar los que les falten", cuenta Villaverde.

Pero hay un riesgo a la hora de reservar los libros la última semana de agosto, ya que con la disminución de tirada por parte de las editoriales en libros escolares (y su consiguiente falta de stock) puede causar un retraso importante en la llegada de los libros. "Hay libros que en 3 o 4 días están aquí, pero hay otros que por tener una tirada menor o porque la editorial no pretendía vender tantos, se agotan. Entonces yo puedo tener un encargo de gente que me los pidió hace más de 15 días y el libro seguir sin stock", sentencia Alicia Rodríguez.

Los tres establecimientos parecen coincidir en que la situación varía dependiendo de las anteriores experiencias de los progenitores. "Hay algunos que como el año pasado le tardaron un poco en llegar prefieren reservarlos antes para evitar andar con las prisas", explica la dependienta de Escolma.

Ahora lo único que pueden hacer los padres es resignarse y comprar los libros, que al fin y al cabo son la piedra angular para su formación y su próximo futuro profesional.