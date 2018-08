Sor Elvira formó cantera en Marín

Sor Elvira es uno de los cinco colectivos de Marín que se encarga de la atención a las familias con menos recursos a través de la distribución de alimentos y la ayuda para cubrir necesidades básica, todo ello tutelado por el Concello. 50 familias reciben este tipo de aportaciones con el beneplácito de los Servicios Sociales municipales, pero atienden además a otras 16 de forma anónima. Son las "familias vergonzantes", aquellas que son incapaces de demandar estas ayudas pero a las que Sor Elvira trata de encontrar y asistir de forma anónima.

Cuando Sor Elvira tenía 88 años, la labor social que venía desarrollando hasta ese momento dio un giro inesperado y tuvo que echar mano de algún exalumno para dar forma a una asociación local desde la que continuar ayudando a las familias más necesitadas y al importante colectivo de inmigrantes asentado en Marín.

Ella se fue a los 92 años y Julio Santos Pena cogió el relevo en un trabajo sacrificado pero gratificante, encargándose de formar cantera. Solo hay que acercarse hasta el local de la asociación para ver al pequeño Nicolás, con solo 7 años, descargar la furgoneta repleta de alimentos procedentes de la recogida diaria, en cuyo recorrido participa cuando sus obligaciones escolares se lo permiten.

Y es que toda ayuda es poca para que la asociación Sor Elvira pueda atender a las 50 familias que Servicios Sociales les envía para que les surtan de alimentos frescos y no perecederos que llenar sus despensas diariamente.

Atienden además las carencias de un nutrido grupo de inmigrantes, preocupándose de que el pago del alquiler se haga puntualmente; que no se produzcan impagos de luz o de agua y que no surja ningún imprevisto que no pueda ser atendido por ellos. "Tenemos dos pisos en los que viven un 16 chicos, que trabajan de vez en cuando y colaboran en el pago de sus facturas, pero estamos especialmente atentos", explica Julio Santos. Otros muchos van solo a buscar alimentos.

Pero no son estas personas las que preocupan a los directivos de Sor Elvira. Su foco está puesto en lo que ellos denominan "familias vergonzantes", aquellas a quienes les cuesta reconocer que necesitan ayuda. "Son familias que por circunstancias puntuales atraviesan momentos complicados, pero que nunca con anterioridad que acudir a Servicios Sociales y no se identifican con ese perfil; personas que ocultan su realidad por vergüenza".

Para localizarlos los voluntarios de Sor Elvira están especialmente pendientes. "Normalmente son terceras personas las que nos advierten de que algún conocido o vecino está pasando ciertas necesidades. Procuramos hacerles llegar la ayuda de una forma totalmente discreta y anónima, porque lo que hay que evitar siempre es dañar la dignidad de personas que ya se encuentran en una situación extrema".

Alrededor de 16 familias de Marín reciben en estos momentos la ayuda periódica de esta asociación. A modo de ejemplo, Santos Pena se refiere a una abuela con nietos que repentinamente vio como su vida se desmoronaba. Avaló el piso de una hija que, en plena crisis, no pudo pagar. "Lo perdieron todo y se encontró sin vivienda y con una familia que alimentar. Nunca pidió ayuda pero un vecino nos alertó y la estamos ayudando. Supongo que ella ni lo sabe".

Este es el objetivo que persiguen, que en Marín ninguna familia pase hambre. Las estanterías de la antigua tienda de comestibles que hoy ocupan como local social están abarrotadas de todo tipo de alimentos y una amplia cámara frigorífica, adquirida gracias a la colaboración de ENCE, conserva en buen estado frutas, legumbres y lácteos. En otra estancia, un congelador reserva el excedente de platos elaborados por una prestigiosa firma de comida para llevar que diariamente les entrega la mercancía que no vendieron.