Ponte Coqueta "sintoniza" los años 20

La III edición de Ponte Coqueta celebró ayer su día grande recordando los años 20 en una jornada llena de música y trajes de época. Este año la celebración se trasladó a la Praza da Peregrina, en vez de instalarse en Curros Enríquez como en ediciones pasadas. Con ello la organización quiso darle más vistosidad a este evento en una jornada en la que el triatlón ocupó gran parte de las calles del casco histórico.

Esta edición tenía como hilo conductor la radio y los años 20 y 30. Periodo que la cantante del grupo Carlos Meléndez definió como "esa época dourada de liberdade". Ellos fueron quienes pusieron la música a este evento con canciones que hacían al público viajar casi 100 años atrás.

A lo largo de la mañana la plaza se fue llenando poco a poco hasta reunir a un público entregado que incluso se atrevía a bailar. Otros, algo más tímidos, se limitaban a mover los pies o chasquear los dedos al ritmo de la música.

Además, mientras disfrutaba del concierto, el público también tuvo la oportunidad de tomarse un vermú acompañado de un trozo de empanada a modo de tentempié.

Pero no todo era música y bebida. La plaza acogió también a varios puestos que formaban parte de la feria de ultramar. Entre ellos había rosquilleras, antigüedades, ropa, bisutería, dibujantes e incluso una librería infantil.

Como se puede ver había gran variedad. Pero, sobre todo, lo que predominaba era lo "vintage". Tiendas como "Lagasca Vintage" salieron a la calle a ofrecer sus productos. Mercedes Escauriaza, dueña de la tienda en esta feria "nosotras ofrecemos un poco de todo. Tanto cosas antiguas como modernas. Un poco del producto que tenemos en la tienda". Siguiendo este estilo también estaba presente "Lledó Vintage", una empresa decoradora. Alicia Lledó, su dueña, trajo a la feria objetos de decoración "de aquella época de los años 20, estilo belle époque". Otro de los puestos, un poco más diferente, era el de Alba Blanco, ilustradora, que ofrecía pintura en directo.

Muchos de los presentes en la plaza eran turistas que estaban disfrutando de las calles del casco histórico y se encontraban con esta celebración. Paula García, de Madrid, aseguraba que "no sabía de esta fiesta, pero me encanta. Los puestos y la música crean un ambiente guay y muy interesante. Me están dando ganas de echarme a bailar".

La plaza también sirvió de escenario por la tarde para una muestra de Swing, Lindy Hop y bailes latinos que sorprendió a los asistentes.