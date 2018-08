Los cortes de tráfico por el triatlón provocan las quejas de los vecinos de barrios afectados

La celebración del Campeonato de España de Triatlón en buena parte del centro de Pontevedra y sus alrededores, con las consecuentes restricciones de tráfico, no ha sentado bien a los vecinos de los barrios más afectados.

Si los del centro se quejan de que "todo son complicaciones" para poder sacar el coche del garaje "precisamente en fin de semana", los del rural lo hacen porque "nosotros sí que lo tenemos más complicado, que hasta para ir a comprar el pan lo necesitamos".

Han sido decenas de calles las afectadas por el evento deportivo, entre las que ya no se podía estacionar desde el pasado jueves y las que fueron cerradas a la circulación rodada ayer y hoy. La prueba se concentró en el entorno del río, en la zona del puente de Os Tirantes, y el casco histórico. Pero también se dejó notar en las carreteras N-550, PO-223, PO-224 y PO-225.

En la última de ellas, a su paso por la parroquia de Alba y los lugares de San Caetano, Touceda y Guxilde, un numeroso grupo de vecinos expresa su descontento por las medidas restrictivas, que, aseguran, han afectado a sus negocios, ocho en este tramo.

"Yo iba a abrir mi tienda y tenía el acceso cortado. No me dejaron pasar. Si yo no puedo pasar, mis clientes menos. Al final tuve que cerrar. Yo pago el alquiler y mis impuestos, pero no gané el día. ¿Eso quién me lo devuelve?", se lamenta la responsable de uno de los negocios.

Como ella, el resto. También en el bar la caja del día se resintió notablemente al no contar con los clientes habituales.

Son muchos los casos en la zona, tal y como cuentan: "En la N-550 tenían que descargar mercancía de unos camiones en una nave y no pudieron hacerlo por tener el acceso denegado, con el peligro de robo que eso supone".

"Un año no dejaban salir a un hombre en silla de ruedas de su casa, y él terminó saliendo porque no quería estar todo el día encerrado", se lamentan.

A ellos hay que añadir los que intentaron acceder al Hospital Montecelo por ese vial. "Era una señora que quería ir a Urgencias con su niño y no sabía llegar. No la dejaron pasar", cuentan los vecinos.

Se muestran preocupados por la próxima celebración de más eventos de este tipo, una información que, al parecer, la propia Policía Local les transmitió. Por ello se están planteando la recogida de firmas a través de las asociaciones de vecinos para hacer llegar su malestar por las medidas a tomar al Concello de Pontevedra.

Por otro lado, y ya asumiendo las restricciones, se quejan de la falta de información recibida. "Más bien de la desinformación, porque la Policía Local nos decía una cosa y la Guardia Civil otra. Al final ya no sabíamos a qué hora se iba a abrir la carretera", aseguran.

Servicios básicos

En este barrio las quejas van incluso más allá de las ocasionadas por el triatlón. "Esto es la guinda, porque aquí tenemos mucho de lo que quejarnos: mala recogida de basura, no tenemos alcantarillado en todas las casas, agua de la traída...", afirman. "Había dinero para asumir todo eso y no se hizo", añaden.

"Este es un barrio como otro cualquiera, así que no tenemos porque ser peor tratados que el centro. Ahora van a hacer obras en Benito Corbal. Me parece muy bien, pero no sé qué problema tenía esa calle ya. Sin embargo, aquí sí que tenemos muchas cosas que pedir, que por no tener no tenemos ni aceras. No solo tiene que contar el centro de Pontevedra. Los demás también existimos", resume uno de los vecinos.

Las restricciones más duras por el Campeonato de España de Triatlón tuvieron lugar en el centro de la ciudad y las calles cercanas al entorno del río y el puente de los tirantes.

Los vecinos más céntricos reclaman que se puedan utilizar los carriles de carga y descarga y los de servicios para estacionar los coches que tienen que sacar previamente de sus garajes debido a la prohibición de hacerlo una vez comenzada la prueba deportiva.

Tal y como informaron el Concello de Pontevedra y la Policía local, hoy domingo el dispositivo especial de tráfico mantendrá cerrada la avenida de Buenos Aires entre el puente de los Tirantes y el de las Palabras hasta las 14.30 horas.

Asimismo, entre las 8.45 y las 14.30 horas la calle de José Malvar continuará cerrada entre la glorieta del puente de los Tirantes y el cruce de A Seca.

Por otro lado, entre las 8.45 y las 13.30 horas, tampoco se podrá circular por la PO-223 en el tramo comprendido entre la glorieta del Mosteiro de Lérez y el cruce con la EP-018.

La PO-224 se cierra entre la N-550 y el cruce con la EP-0011 a la altura del Pontillón do Castro.

La Policía Local recuerda que todos los viales con acceso a las calles cortadas también se cortan al tráfico o sufren restricciones de circulación. Solo está permitida a residentes y servicios.

Además, advierte de que mover, modificar o retirar un vallado de entrada prohibida se sanciona con 3.000 euros de multa.