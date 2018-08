La reivindicación de Sés y el ska de La Pegatina revolucionan la Praza da Chousa

Combarro entró por el aro de la revolución que le propuso, una vez más, la agrupación Armadiña. El festival Armadiña Rock atrajo a la Praza da Chousa a varios de miles de personas que, desde primera hora de la noche de ayer, disfrutaron de los cuatro conciertos programados en el escenario Estrella Galicia.

Tras un día de eventos con embarcaciones tradicionales, circo en la calle y punk infantil, abrió el telón del festival The Lákazans, con sus ritmos americanos en inglés interpretados por Sabela King y Almudena Gómez junto al resto de la banda. La música soul, country y swing hizo que los asistentes al festival, que llegaban poco a poco, se fuesen animando. La agrupación de Culleredo centró su concierto en los temas de su tercer disco, "Sandwina", en el que temas como "My darling" o "Is not enough" hicieron bailar a los festivaleros.

The Lákazans fue el mejor aperitivo posible para uno de los platos fuertes del festival. Pasadas las 22.30 horas, Sés asomó al escenario ubicado en la fachada de la ría. Junto a su grupo, la cantautora coruñesa rebajó el ritmo para aportar un toque más pausado con aires reivindicativos.

Sus discursos feministas y a favor de la lengua y la cultura gallega, identidades del propio festival, se entremezclaron con letras y sonidos también de protesta. Canciones de su último trabajo como "Readmirando a condición", que da nombre al disco, "Non son fada" o "Tempestades de sal" tuvieron continuidad entre otros temas más antiguos como "Milonga de aquí" o "Co xenio destrozado".

Pero la reivindicación no finalizó con la actuación de Sés. La artista gallega dio el relevo a la banda catalana de La Pegatina, que con su rumba y ska, ya entrada la madrugada, hizo bailar hasta a quien menos animado estaba con sus "Mari Carmen", "Lloverá y yo veré" o el canto a la vida con "Alosque".

Y tras el gran directo del grupo nacional, puso punto y final a la primera noche de fiesta Skándalo GZ con sus ritmos animados mezcla de punk y ska. Combarro disfrutó hasta altas horas de la noche, pero ya está preparad para más fiesta.