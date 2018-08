Preocupación en Atención Primaria por la campaña de la gripe

Una media de cuatro de cada 1.000 niños del área sanitaria de Pontevedra están sin vacunar. No es un número elevado ni preocupa todavía a los médicos del CHOP, pero sí recuerdan que si esta cifra continúa creciendo podría llegar a afectar a la conocida como "protección comunitaria".

Los emergentes movimientos antivacunas, a los que se comienza a culpar del aumento en la incidencia de enfermedades como el sarampión, cuentan ya con los primeros seguidores en el área sanitaria pontevedresa. No son muchos pero tampoco se puede hacer nada por evitarlo porque "la vacunación es voluntaria". "Nosotros damos la información pertinente y la familia decide lo que decide", explica Jorge Pons García, pediatra en el centro de salud de A Parda.

El especialista asegura que cuenta con unos 1.300 niños en su consulta, de los cuales unos 5 o 6 están sin vacunar.

"Casi todos los padres les ponen las vacunas, porque ya en los colegios se hace una importante labora de información con los calendarios. Hay alguno que no viene a vacunarlos y les nosotros ofrecemos la información. Pero también hay un porcentaje que no la requiere ni le hace caso a la que le podamos proporcinar. Es la autonomía del paciente", aclara.

"Cuando les preguntas sobre si toman esa decisión con conocimiento de causa te dicen que sí, que ya se han informado ellos con sus propios mecanismos de información. Les haces alguna pregunta para detectar si realmente ha tenido algún tipo de información o si es una decisión inconsciente y la mayoría no tiene conocimientos para tomarla", se lamenta.

El doctor Pons recuerda que la vacuna tiene dos beneficios principales: la protección individual y la comunitaria. A través de la primera se vacuna de enfermedades "de alto riesgo de morbimortalidad", pero hay determinados pacientes que se quedan sin protección, como los inmunodeprimidos. Estos se benefician de la protección comunitaria. "Si yo no consigo, porque mi cuerpo no es capaz de crear una resistencia o una información inmunológica suficiente, protegerme de una enfermedad, si somos diez personas y los otros nueve sí lo han conseguido, no hay nadie que me pueda contagiar. El problema es cuando se alcanza un cierto porcentaje de la población sin vacunar, que se produce un riesgo de que se extiendan en forma de mancha de aceite unas infecciones con alta congagiosidad", subraya.

"Antes los padres jugaban con el beneficio de que el resto de los niños estaban vacunados, porque no le iba a pasar nada a su hijo. El problema es cuando hay un porcentaje alto de la población que no lo hace, porque hay transmisión en formato epidémico", asevera el pediatra.

A ello habría que sumar las facilidades para viajar y los movimientos migratorios, que hacen que coincida población con calendarios de vacunación diferentes y no complementarios al gallego.

Ahora, ante la nueva situación, la sanidad pública está incluso cambiando los calendarios vacunales para viajes. "Nuestro país tiene un seguimiento vacunal muy bueno comparado con los países del entorno. El problema es que si nosotros llegamos a adquirir un porcentaje poblacional que no quiere vacunarse o que recibimos niveles grandes de población sin vacunarse terminamos perdiendo esa protección comunitaria", resume.

Aplicación para el móvil

Para recordar a las familias las vacunas recomendadas para cada edad de los niños y también las de adultos, el Servizo Galego de Saúde, Sergas, tiene en funcionamiento la aplicación para teléfonos móviles Vacga.

Asimismo, la Sociedad Española de Pediatría informa de las vacunas infantiles voluntarias que no entran dentro del calendario, que son de pago y que deben asumir las familias. Son la del Meningococo B y la del Rotavirus.

Además, también es de pago la del virus del papiloma humano, VPH, en el caso de las mujeres adultas. Es el causante de cáncer de cuello de útero o de pene, la segunda causa de muerte entre los 25 y los 40 años. A las adolescentes se la sufraga el Sergas.