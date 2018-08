El jabalí infesta los montes pontevedreses

Los jabalíes se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos del rural de Pontevedra. Este animal campa a sus anchas por los montes de las parroquias y su presencia es especialmente alta en lugares de Cerponzóns, en donde dañan cultivos y ya se han autorizado batidas para mermar su población. No obstante, también hay constancia de daños en lugares como Campañó, en Xeve y en Salcedo los vecinos vallan sus fincas para evitar perder las cosechas.

La presencia del jabalí comienza a ser un incordio para muchos vecinos del rural pontevedrés. Los ataques que han denunciado asociaciones vecinales como "O Chedeiro", en Cerponzóns, no son un caso aislado y la presencia del jabalí es un denominador común en otras áreas del rural de Pontevedra como Salcedo, Campañó, Xeve O Marcón según explican distintos colectivos.

La propia Xunta reconoce que en las últimas semanas se han recibido un gran número de denuncias por daños en Cerponzóns, concretamente en los lugares de Castiñeira de Arriba, Cantiñas, Paradela, Leira do Rego, Tilve, A Meán, Pidre y O Vigario) y que también están comenzando a entrar quejas desde la parroquia vecina de Xeve.

Según explican, cuando se recibe la denuncia acude a la zona el agente medioambiental para ver los daños, que se producen especialmente en los cultivos de maíz. A partir de ahí se pone en marcha el protocolo que comienza con el uso de perros en primer lugar para ahuyentarlos, luego con esperas y finalmente con batidas de caza que ya han sido autorizada en distintos puntos del municipio.

Cultivos de maíz

El maíz es precisamente uno de los cultivos más dañados por este animal. Así lo explican por ejemplo desde Campañó, en donde la comunidad de montes tiene constancia de quejas vecinales por la presencia de estos animales cerca de las casas causado daños en las fincas plantadas con el "millo". También en Marcón aparece el jabalí de cuando en vez y su presencia es continúa en Salcedo. Fernando Pintos, presidente de la Comunidad de Montes de Salcedo explica que el monte está "inzado" de jabalíes. "Si aquí non se producen danos é porque a mayoría da xente xa desistíu de plantar cultivos e os que fan toman medidas e protexen as súas fincas con redes de tal forma que non poidan entrar estes animais", explica el presidente de los comuneros.

Ahora, una de las esperanzas de los afectados es el inicio de la temporada de caza mayor este mismo fin de semana. La Xunta ya ha aprobado batidas para Pontevedra para rebajar la presencia de este animal y los propios colectivos vecinales han pedido a la Federación de Caza que se centre en la parroquia de Cerponzóns, en donde parece que la presencia de este animal está causando los mayores quebraderos de cabeza a la población.