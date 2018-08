La familia recuerda a Sonia y confía en que cada vez "se estrecha más el cerco" sobre el culpable

Pontevedra volvió a salir a la calle para arropar a la familia de Sonia Iglesias Eirín, desaparecida desde el 18 de agosto de 2010, ocho años después de que su rastro se perdiera en el centro de la ciudad del Lérez. Cientos de vecinos de la ciudada acompañaron a esta familia que cada mes de agosto reclama que el caso no caiga en el olvido, que no se deje de investigar un suceso para el que todavía no hay respuestas. Una familia que reclama Justicia para Sonia Iglesias.

Aunque en los rostros se nota el dolor causado por una angustia que dura ya ocho años, la familia lanzó ayer un contundente mensaje de esperanza sobre la resolución del caso. La encargada de leer el manifiesto fue la hermana de Sonia, Mari Carmen Iglesias, quien recordó que Sonia era en el momento de su desaparición una "joven llena de vida y de alegría a la que alguien sin corazón arrebató su futuro, negándole el derecho a disfrutar de la vida, de su hijo, de su familia, de sus amigos...". Sonia tenía 38 años en el momento en el que desapareció y un hijo que entonces tenía solo 8 años edad.

"¿Quién?, ¿por qué?, ¿cómo?..., estas son preguntas que siguen en el aire" lamentó, pero también aseguró que "cada vez se estrecha más el cerco, y esperamos un día poder compartir con vosotros,en esta misma plaza, las respuestas", afirmó Mari Carmen Iglesias.

En este sentido, la reactivación judicial del caso con los registros del pasado mes de febrero han sido claves para la familia aunque en junio se haya decretado de nuevo el archivo provisional de las actuaciones: "Confiamos en que ese día (el de la resolución del caso) está cerca", aseguró, "y confiamos porque las actuaciones judiciales llevadas a cabo el pasado mes de febrero en San Mauro, la casa de la expareja de Sonia, han renovado nuestras esperanzas", indicó. "Cuando creíamos que el caso estaba archivado, y que ya poco quedaba por hacer, ese anhelo de Justicia, que se ha convertido en nuestro compañero de viaje en estos últimos ocho años, volvió para darnos fuerzas para continuar".

Confianza en la Policía

Para la familia de Sonia aquel desembarco de decenas de policías y unidades especializadas en San Mauro fue una muestra clara de que el caso nunca se va a abandonar: "Ahora tenemos la certeza de que la Justicia y las Fuerzas de Seguridad tampoco se han dado por vencidas y que, más tarde o más temprano, llamaremos por su nombre y apellidos al culpable o culpables de la cruel desaparición de Sonia, sin temor a represalias, a venganzas, a violencia psicológica...".

La familia de Sonia es consciente de que el caso "se ha archivado por segunda vez" pero añaden que, visto lo sucedido en febrero, "¿quién puede estar seguro de que no se abra una tercera?". "El culpable, desde luego, no", indicó Mari Carmen Iglesias. "Sabe que lo observan de cerca y que cualquier paso en falso puede llevar a una nueva pista que reabra de nuevo el caso", sentenció. "Y nosotros estaremos aquí, esperando, como siempre, su detención", advirtió.

La hermana de Sonia explicó a toda Pontevedra que la familia "no tenemos prisa, solo deseos de Justicia para Sonia".

Agradecimiento

La intervención de la hermana de Sonia dedicó también un espacio a agradecer el apoyo que siempre han recibido por parte de la sociedad pontevedresa. Ayer no fue una excepción y reconoce que "si hay algo que todavía nos hace esbozar una sonrisa de agradecimiento en estos ocho años sois vosotros", dijo dirigiéndose a los cientos de vecinos que los acompañaban en A Ferrería.

"Nos habéis acompañado siempre, de forma incondicional, en cada una de las concentraciones, mostrándonos vuestro apoyo para que el caso de Sonia no se olvide", indicó. También agradeció la labor de los medios, en donde el caso siempre ha tenido una gran repercusión. "Gracias de corazón", indicó a todos los presentes.

"Todos somos Sonia"

Mari Carmen Iglesias explicaba ayer que "para la familia sería el doble de doloroso darse cuenta de que el paso del tiempo ha borrado en los demás la huella de nuestro ser querido, pero esto es algo que nunca ha pasado con Sonia". Insistió en dar las gracias por ese apoyo, por arroparlos siempre pero especialmente en estas citas dado que "gracias a vosotros, al menos una vez al año, nos sentimos libres para gritar con todas nuestras fuerzas y bien alto: Todos somos Sonia", a lo que la plaza de A Ferrería respondió con aplausos.

Recorrido

Una vez leído el manifiesto, la cabecera formada por los más allegados, empezando por la hermana y la madre de Sonia, la manifestación para reclamar justicia en el caso de Sonia Iglesias partió como es habitual a las 21.30 horas de la plaza de A Ferrería de Pontevedra. La manifestación discurrió entonces por la calle Peregrina, hacia la glorieta de Compostela y posteriormente continuar por Joaquín Costa, pasando ante la Comisaría, Blanco Porto y Benito Corbal, para terminar de nuevo en A Ferrería, donde finalizó la marcha.

Aunque la investigación por la desaparición de Sonia Iglesias fue archivada provisionalmente por segunda vez en junio,el caso sigue activo policialmente y se están siguiendo diversas líneas de investigación, además de estar pendientes de algunas pruebas de los registros realizados en San Mauro en febrero.