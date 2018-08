La Diputación repartió alrededor de 300 millones de euros con el Plan Concellos

El vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, informó ayer en su tradicional desayuno estival con la prensa de que el organismo provincial ha repartido ya cerca de 300 millones de euros entre los ayuntamientos con el Plan Concellos y otros programas. "Una cifra histórica a la que nunca se había llegado en ningún mandato de la Diputación", afirmó.

Pese a que todavía falta un año para que se celebren las próximas elecciones municipales, el nacionalista celebró que "tras tres años de trabajo está prácticamente hecho todo" en el gobierno provincial.

"La Diputación de Pontevedra antes era una institución tremendamente presidencialista en la que era este el que decidía todo y a quién con las consecuencias imaginables", recordó, para añadir que en la actualidad se trata a todos los municipios por igual.

"Los Concellos tienen serias dificultades para contratar las actuaciones con cargo a los fondos de la Diputación porque no dan gastado lo que se les da. No quiere decir que no lo necesiten, sino que no estaban acostumbrados a gestionar tal cantidad de fondos", dijo a modo de chascarrillo y en clara referencia a mandatos anteriores y aludiendo a la erradicación de la "dinámica caciquil".

"Ha sido un esfuerzo tremendo y se puede hacer balance porque ya está repartido también lo del año 2019", indicó.

Compostaje

César Mosquera también se mostró satisfecho con el avance del Plan Revitaliza dedicado al compostaje de residuos orgánicos.

En este sentido, informó de que ya son 36 los ayuntamientos adheridos y de que se ha abierto una nueva convocatoria para permitir ampliar esta cifra.

Así, apuntó que Pontevedra superará en índices de implantación de compostaje a zonas que llevan trabajando años en esta materia como Cataluña, Navarra, Euskadi o Madrid.

Su intervención tuvo referencias a la implantación de "lombos", "cada vez más elevada" y por petición de los propios municipios y los barrios.

Además, quiso hacer una valoración de la relación con la corporación. "Intentamos llegar a acuerdos con la oposición y sería bueno que hubiera ideas y acuerdos", se lamentó.

Al ser preguntado sobre el futuro de Ence-Elnosa en la ría de Pontevedra, César Mosquera fue rotundo: "no hay ninguna razón para que Ence siga ahí y Elnosa tenía claro que se iba a ir".