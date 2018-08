Comienza la restricción de tráfico por el Triatlón

Las restricciones de tráfico debido a la celebración del Campeonato de España de Triatlón comenzaron ayer por la tarde con las prohibiciones para aparcar en la Avenida de Buenos Aires (a partir del puente de los Tirantes), Padre Gaite, Padre Fernando Olmedo, José Malvar, la Travesía de Buenos Aires y el estacionamiento de Tafisa con el área de autocaravanas.

A partir de las 15 horas de hoy no se podrá estacionar en los márgenes del río de la Avenida Uruguay y Corbaceiras, el tramo de la Praza de Barcelos entre Pérez Villamil y Rouco, Rouco, Cobián Roffignac, Padre Amoedo, Perfecto Feijoó, Santa Clara, Cruz Vermella, Salustiano Portela Paz, Irmáns Sobrido Buhigas, Álvaro Cunqueiro, Avenida Bos Aires (entre O Burgo y los Tirantes). La prohibición se ampliará hoy a las 22 horas con Alexandre Bóvedad, Enxeñeiro Rafael Areses, Avenida Compostela, Celso Emilio Ferreiro, viales del campus y el estacionamiento de autocaravanas.

Los cortes de tráfico tendrán lugar el sábado entre las 7.45 y las 21.30 horas para la celebración de las pruebas: Buenos Aires, campus universitario, Corbaceiras y Uruguay. Entre las 8.30 y las 17 horas no se podrá circular por la prueba ciclista por la N-550 entre Médico Ballina y la EP-0506 Barro. Tampoco por la PO224 subida a Pontillón do Castro y el cruce con EP-0018 en Santa María de Xeve. La carrera a pie cerrará parte del centro de la ciudad y el casco viejo entre las 10.30 y las 21.30 horas. Los vehículos no podrán entrar o salir de los garajes en las horas señaladas.

La Policía Local advierte que mover una valla está sancionado con 3.000 euros.