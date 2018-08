amaia montero "No sé a qué se ha debido todo este acoso contra mí, pero solo pasa en España "

Amaia Montero encadiló a Combarro. Y Combarro encandiló a Amaia Montero. La vocalista presentó en el segundo de los conciertos de la Festa do Mar de Poio su nuevo dico "Nacidos para creer". Un trabajo reivindicativo que mezcló con otras canciones propias y reconocidas por un público de muchos puntos geográficos que no quiso perder la oportunidad de disfrutar en directo de la vasca, últimamente envuelta en varias polémicas por un fallo de sonido y su físico.

-Imagino que querrá centrarse ya cuanto antes exclusivamente en la música porque últimamente parece que no sale de una polémica para meterse en otra.

-Sí, lo que pasa es que ha habido bastante conciertos desde aquel (en el que le falló el sonido) y solo se habla de lo malo, no de lo bueno. En ese sentido yo ya he pasado página.

-Su disco "Nacidos para creer" fue número 1 en ventas la semana de su lanzamiento. Es un trabajo muy reivindicativo. ¿Tenía ganas de hacer algo así, no?

-Sí, sí. Lo es. Creo que era el momento. Supongo que será la edad. Uno no escribe igual a los 30 que a los 40. Hay una especie de revolución. Lo digo todo en mis canciones. Es una especie de streptease emocional.

-El single habla de feminismo, un movimiento ahora muy de moda. ¿Nota que hace falta que más mujeres referentes como usted hablen más del tema?

-A mí lo que me parece terrible es que esté de moda. Es increíble que todavía tengamos que hablar de estas cosas. No debería ser una moda ni muchísimo menos. Creo que hay un movimiento global grande. Esto no es una lucha de sexos, sino de reconocernos a las mujeres nuestros valores y nuestras aptitudes, igual que las pueden tener los hombres.

-Y en este país, ¿se puede lograr el éxito siendo mujer y cantando canciones reivindicativas?

-Sí, supongo que sí. También digo que este país es, a veces, bastante duro.

-¿Nota que quizá se le ataca más por cantar este tipo de canciones?

-La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí. Toda este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque "Nacidos para creer" solo dice verdades como puños.

-Y estamos en Combarro. Imagino que para un artista será un escenario fantástico.

-Digo la verdad: estábamos en Pontevedra y al llegar aquí, ya desde la prueba de sonido, me ha parecido maravilloso. Es como un pueblito pesquero y a mí me encanta el mar y me parece como un escenario idílico. Lo cierto es que me inspira muchísimo.

-¿Es verdad eso de que hay tipos de público? ¿Cómo es el gallego?

-Sí hay tipos de público. Eso es verdad. Es sorprendente porque a los gallegos y a los vascos, a los norteños, nos tachan de fríos. Yo he sentido muchísimo calor. Que la gente se exprese de una forma no significa que no les guste. El público gallego es eufórico y agradecido. Escucha y eso es muy importante.A mí es que Galicia me encanta. Me he encontrado otros lugares que aparentemente son más calientes y no.

-¿Hacia dónde va la carrera de Amaia Montero?

-Estoy inmersa en la gira. En octubre me voy a Latinoamérica. Uno va hacia donde se siente querida y respetada.

-Y por supuesto, seguir cantando pese a las críticas.

-Sí, por supuesto. Yo me dedico a la música. Uno quiere ir donde le tratan bien. Y donde no, no vuelve. Pero es lo normal, si te apalean no quieres regresar.