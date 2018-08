El vuelco de un coche provoca un herido en Caldas y retenciones

La carretera nacional 640, a la altura del tanatorio de Caldas de Reis, registró ayer sobre las 17.00 horas un accidente en el que se vieron implicados dos vehículos.

La colisión se produjo entre dos turismos en dirección Caldas a Vilagarcía. Uno de los coches recibió un golpe por la parte trasera. El vehículo que dio el golpe acabó volcado y su conductor tuvo que ser hospitalizada a causa de la gravedad de las heridas.

Hasta la zona del accidente se desplazaron varias unidades de la Guardia Civil, los bomberos del Salnés y Emergencias de Valga. Ante la situación, las autoridades se vieron obligadas a cortar el carril dirección a Vilagracía, por lo que se ocasionaron unas grandes retenciones durante más de una hora en la zona del siniestro.

Vilanova

Asimismo, el acceso desde la antigua carretera de A Cerca a la PO-549, en Vilanova de Arousa, es un punto en el que se han registrado un buen número de siniestros. Por ello, el Concello ha instalado semáforos, pero su funcionamiento deja que desear. Ayer mismo, se produjo otro accidente. Tuvo lugar sobre las 10.30 horas, cuando uno de los dos vehículos implicados, no se percató de la presencia del otro en la calzada y se decidió a acceder a la PO-549. El coche que viajaba en dirección Cambados no pudo evitar el impacto, quedando los dos vehículos ocupando gran parte de la calzada. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil de Vilanova, que se encargaron de regular la circulación en la PO-549 mientras no se procedía ala retirada de los vehículos y a la limpieza del vial.