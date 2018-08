"Estoy opositando para bombero, así que creo que si alguien debe ayudar soy yo"

Javier Fernández es de Cádiz, pero está viviendo actualmente en Pontevedra. Tiene 29 años y esta semana se acercó a la unidad móvil de Ados en la Praza da Peregrina. Comenzó a donar sangre hace tres año porque cree que es "muy necesario". "Lo hago por ayudar, porque pienso que todos podremos necesitar sangre en algún momento. Empecé hace tres años porque antes no podía porque no me coincidían bien los horarios y por falta de tiempo", explica.

Actualmente oposita para bombero, razón de más para donar, considera. "Creo que si alguien debe ayudar, soy yo", bromea.

El pontevedrés de adopción también cuenta con el carné de donante de órganos, una cuestión que considera de gran importancia.

"En general, con todo esto se necesita ayuda. Mi tío es enfermero y él siempre nos ha mantenido informados al respecto a toda la familia", concluye.