A "Cucharita en escabeche" arrasa no concurso Caldelas Tapas

A "Cucharita de Escabeche", un prato que apostou por igual pola presentación e o sabor venceu no concurso Caldelas Tapas. A especialidade, consistente nunha escabeche de finas verduras servida nun culler de masa, foi elaborada pola cafetería A Cucharita.

O fallo do xurado profesional, integrado polo cociñeiro Sergio Orge e a reposteira e organizadora de eventos Conchi Amoedo, foi desvelado hoxe. O sobre lacrado co nome do gañador foi aberto polo alcalde, Andrés Díaz, en presenza dalgúns dos hostaleiros participantes no certame.

A cuarta edición do concurso gastronómico Caldelas Tapas chega así ao seu fin despois de ter vendido máis de 10.000 tapas (que tiñan un prezo de 2,50 euros con bebida incluida), con varios locais que superaron amplamente o milleiro de tapas durante as catro noites de venres. O impacto económico producido, só contabilizando o prezo das tapas e sen valorar as consumicións a maiores que se producen sempre con este tipo de eventos, superou os 25.000 euros.