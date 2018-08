Competición de barbacoas

Los comuneros de Vilaboa ultiman la instalación de una barbacoa frente al lago de Castiñeiras. Por dimensiones y diseño pretende ser más operativa que las inauguradas el pasado verano en la parte del monte gestionada por Marín.

Una carretera divide la parte de Castiñeiras que pertenece al Concello de Marín del de Vilaboa. Pero en uno y otro límite las diferencias son abismales.

Marín instaló ya el año pasado varias barbacoas, en piedra y con diseño cuadrado con un asador en cada uno de sus lados, un modelo que resultaba "poco íntimo" para los usuarios, al tener que compartir los espacios con el resto de familias que estén asando en el mismo lugar.

Las críticas enseguida llegaron a los comuneros de Vilaboa, que también quisieron ofrecer a quienes se acerquen a su lado del parque el mismo servicio.

Y para ello no escatimaron recursos. Junto al lago levantaron una estructura, también en piedra, pero diferente, que bien podría confundirse con un mausoleo. A José Luis López, presidente de los comuneros, la comparación no le hace ninguna gracia. "É bastante máis bonito que o que puxeron os de Marín" y además puntualiza que sus asadores son "máis útiles e moito máis baratos".

Y es que los comuneros de Vilaboa invertirán 14.000 euros en una construcción que tendrá también cuatro asadores, "eso si, totalmente independentes".

Los de Marín, gestionados por las comunidades de montes pero a través de una línea de subvenciones de Turismo, costaron 24.000 euros cada uno.

"Hai que tomalo todo con humor, que todos estamos co mesmo problema de mellorar o parque de Castiñeiras. Eles teñen máis axudas porque Marín ten un orzameno superior ao de Vilaboa e poden axudalos máis. O monte do seu lado ten vallas e do noso no, que lle imos facer!", apunta José Luis Pérez.

La barbacoa de Vilaboa estará operativa antes de que acabe el verno. Un problema con la licencia tiene ahora el trabajo parado.