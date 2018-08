El Armadiña Rock luchará contra el machismo con un Punto Lila en A Chousa

"En Poio, se non é Si tamén é Non". Ése es el lema bajo el que la Concellería de Igualdade promueve su lucha contra el machismo y las agresiones sexuales a lo largo de la Festa do Mar y, concretamente, del Armadiña Rock.

El festival poiense contará en la Praza da Chousa con un Punto Lila en el que un equipo multidisciplinar de especialistas, coordinado por agentes promotoras de igualdad, ofrecerá asesoramiento, información y ayuda sobre dónde acudir y qué hacer en caso de una agresión sexual.

El stand estará ubicado en la plaza durante las noches del viernes 24 y sábado 25. Concretamente, en horario desde las 00.00 horas hasta las 4 de la madrugada, coincidiendo con el horario de celebración de los conciertos.

A él podrán acudir tanto las agredidas como los testigos de esos hechos. El objetivo es "acompañar a la víctima en todo el proceso cuanto necesite", explicó ayer la edil de Igualdade, Rosa Fernández, durante la presentación de la iniciativa que por primera vez se realiza en Poio.

Asimismo, el equipo multidisciplinar allí presente también asesorará a la víctima sobre cómo poner una denuncia y le respetará su identidad y anonimato.

Este punto informativo estará en constante comunicación con la Policía Local para ayudar a actuar en el caso de que se produzca cualquier agresión. Además de teléfonos como el 112 y el 016, se dispuso el móvil 604050557, que estará operativo las 24 horas del día.