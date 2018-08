Marín sellará las fisuras en los muros del lago de Castiñeiras para evitar su sequía

El Concello de Marín tiene prevista una actuación de mantenimiento en el vaso de agua del lago de Castiñeiras para evitar la pérdida constante de agua que registra este entorno en cuando paran las lluvias.

La competencia es de la Xunta de Galicia, en base a un convenio de cesión del suelo firmado en su momento con las comunidades de montes de Marín y Vilaboa, por periodos diferentes. Sin embargo María Ramallo, alcaldesa de Marín, asegura no estar dispuesta a continuar esperando.

Y es que Augas de Galicia es conocedora del problema desde hace ya cuatro años, sin aportar solución a la pérdida constante de agua.

El Concello de Marín tirará de presupuesto municipal para solventar las grietas que presenta el cierre perimetral del lago en unas zapatas de hormigón con importantes filtraciones.

La actuación, que se ejecutará previsiblemente en las próximas semanas, se llevará a cabo siguiendo los criterios técnicos de Augas de Galicia.

"Todas las administraciones tenemos que actuar conjuntamente y de forma urgente. Es necesaria una reparación in situ y los comuneros están totalmente de acuerdo en que no podemos esperar más", explica María Ramallo.

La alcaldesa confía en que la tramitación de los permisos no resulte complicada, al tratarse de una obra menor. "Si fuera una actuación de otro tipo necesitaríamos un proyecto, pero solo vamos a impedir ese sangrado permanente del agua".

La obra incluirá, además del sellado de las grietas, la canalización de los manantiales y riachuelos que nutren de agua al lago, que presentan también un avanzando estado de deterioro.

No es la primera vez que el Concello de Marín toma la iniciativa en el mantenimiento del lago. El pasado verano, aprovechando el vaciado del vaso de agua, la administración, en coordinación con Augas de Galicia, procedió a ejecutar una limpieza de los fondos, retirando restos de ramas y diversos utilensilios acumulados.

"No fue todo lo efectivo que esperábamos. Este año, en cuanto dejó de llover, hace ya más de un mes, el lago volvió a vaciarse. Esto necesita una solución", insiste María Ramallo.

Desde el Concello de Vilaboa, sin embargo, consideran que las competencias son autonómicas y descartan cualquier tipo de actuación con fondos propios.

Carecen de presupuesto municipal para asumir el mantenimiento de este entorno, de propiedad comunal pero cedido a la Xunta. Sin embargo no verían con malos ojos que los comuneros solicitasen una reversión de los terrenos por incumplimiento del convenio y que se llegase a firmar un acuerdo con el Concello de Vilaboa.

"A única opción que nós teriamos para solventar os problemas do lago sería executar traballos a través do Plan Concellos da Deputación. Sen embargo, na actualidade, ao non ser terreo municipal, non podemos nin siquera pedir unha subvención para actuar sobre esta zona", indica Francisco Fernández, concejal de Medio Ambiente de Vilaboa.

El tema indigna a los presidentes de las cuatro comunidades de montes con terreno en Castiñeiras, que ven como la desidia de la Xunta incide en el avance del deterioro de un entorno natural concebido como una reserva de agua contra incendios y está en un estado en que no cumple con ese requisito básico desde hace muchos años.

A José Luis López, presidente de la Comunidad de Montes de Vilaboa, le indigna la situación. Pasado el verano, López apuesta por tomar "medidas más radicales", al no conseguir el efecto deseado las numerosas reuniones mantenidas con la administración autonómica.

SOS Castiñeiras, colectivo de reciente constitución, intensificará también sus reivindicaciones de cara a conseguir una mayor protección para este entorno natural, lo que permitiría a comunidades y concellos optar a líneas de ayuda con mayores recursos para garantizar una óptima conservación de este este entorno.