Los viales del litoral de la comarca asumen este mes 43.000 vehículos más al día de lo habitual

Los conductores deben armarse de paciencia y mucha prudencia para circular durante este mes de agosto por los viales del litoral de la comarca. Echando mano de los datos de aforos de la Xunta y del Ministerio de Fomento, a lo largo de este mes de agosto las carreteras más cercanas a las zonas de playa y turísticas disparan sus tráficos y asumen en torno a 43.000 vehículos más al día con respecto a sus valores medios habituales. La cifra es mucho mayor si en lugar de tomar la media de tráfico se calcula con los meses de invierno, llegando en algunos casos cuadriplicar su volumen de vehículos al día.

El caso más paradigmático es el del tramo de la PO-308 que une Portonovo con A Lanzada. Una carretera autonómica que en enero apenas supera los 2.500 vehículos al día soporta estas jornadas de verano una intensidad de diez mil coches. La media durante todo el año de este vial es de 4.600 coches, lo que supone que en agosto asume 5.500 vehículos más de lo habitual, es decir, un 119% más.

Sin embargo, aunque es la que más sube, esta carretera dista mucho de ser la más congestionada de la red viaria de la comarca durante el verano. La autovía de O Salnés es la que se lleva al palma concretamente en el tramo de la salida de Sanxenxo. Por allí discurren diariamente en agosto una media de más de 31.600 vehículos cada día, lo que supone 16.314 más que la media anual y casi 22.000 coches más que los 9.200 que pasan a diario en enero. Es decir, un 106% más de tráfico de lo que es normal.

Tramo sin desdoblar

Otro tramo que ve aumentar en buena medida el tráfico que soporta es el trecho sin desdoblar de la antigua vía rápida de O Salnés entre Sanxenxo y A Lanzada. Con un tránsito diario medio al año de 9.464 turismos, en agosto llega a los 19.270, lo que da fuerzas a las demandas municipales que exigen que se complete el proyecto para convertirlo en autovía cuanto antes.

Hay otras carreteras de playa que también ven aumentar sobremanera su tráfico este mes, como ocurre con la PO-551 entre Marín y Seixo, aunque lejos de las cifras que arroja la cara norte de la ría. En este vial los siete mil coches que son habituales el resto del año se convierten este mes en algo más de diez mil. La variante de Marín que sale desde Lourizán para bordear la villa marinera hacia O Morrazo el número de vehículos llega estos días a los once 11.440 frente a los 8.500 de media.

Esto no quiere decir que estas sean las únicas carreteras por las que es difícil transitar durante este mes en la comarca. Por ejemplo, un caso claro de vial congestionado es el que une Pontevedra y Vilagarcía. Aunque no sea un vial de playa propiamente dicho, se trata de la principal arteria de comunicación entre la segunda y la tercera ciudad de la provincia. Habitualmente saturada a lo largo de todo el año, el ascenso de tráfico en verano no es tan espectacular pero sí que es preciso armarse de paciencia para transitarla en agosto. Con una media anual que ya alcanza los 18.901 vehículos entre Curro y San Caetano, en estos meses vacacionales la intensidad media diaria de tráfico llega a los 21.375 coches, con un elevado porcentaje además de vehículos pesados.

Salvo el acceso a Pontevedra por la carretera de Ourense o a través de la Nacional 550 por el norte desde Caldas, el resto de las tres principales entradas a la ciudad cumplen este mismo patrón. El tráfico sube en verano aunque ya son vías congestionadas a lo largo de todo el año. Al igual que en la carretera de Vilagarcía, la Nacional 550 en el nudo de O Pino en Salcedo asume a lo largo de estos meses hasta 23.535 vehículos, aunque su media anual ya es de 22.949.

Por último, también se tiende a pensar que el tramo de la PO-308 entre el puente de A Barca y Poio es otro de los más congestionados en verano y es así. Estos días el vial llega a los 20.500 coches, pero a lo largo del año la media es ya muy elevada, de 17.152 coches cada día.

En total, todos los viales señalados suman tráficos a mayores en esta época del añoque superan los 43.000 vehículos, aproximadamente