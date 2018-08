Pontevedra defiende "sin fisuras" la igualdad y los derechos de las mujeres

La Subdelegación del Gobierno y el Concello de Pontevedra participaron juntos en una concentración en repulsa del último asesinato machista, el de una mujer en Cabana de Bergantiños, A Coruña. El minuto de silencio fue convocado por la Subdelegación del Gobierno, al que se unió el gobierno local. Participaron la subdelegada, Maica Larriba, y el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. También representantes de los grupos municipales, así como funcionarios.

Larriba destacó que "estamos empeñados en pelear e intentar acabar por todos los medios posibles con esta lacra", a la vez que celebró que hayan aumentado las denuncias de las víctimas. "Nuestro objetivo es el de violencia cero", recalcó.

Por su parte, Lores transmitió a todas las mujeres "que no están solas". "Una gran parte de la sociedad es consciente de que esto no puede seguir así. No hay fisuras a la hora de defender la igualdad y los derechos de las mujeres a tener una vida normal", dijo.