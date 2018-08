Loira parte de Pontevedra para recorrer Galicia en bici y patinete

Familiares y amigos despedían ayer a Víctor Loira en Pontevedra animándole a conseguir un reto que le llevará a recorrer Galicia entera en 17 etapas diferentes y con un total de 1.300 kilómetros.

Con esta iniciativa quiere visibilidad para las enfermedades intestinales y recaudar fondos para financiar un programa de ayuda psicológica a enfermos y familiares.

Para conseguirlo, la asociación de la que es vicepresidente, ASSEII habilitó una cuenta bancaria (ES51 2100 2188 8102 0037 9276) en la que los ciudadanos pueden realizar la aportación económica que consideren para contribuir con esta causa. Además, la farmacéutica Janssen, colaboradora de la iniciativa junto al Concello de Pontevedra, Diputación y Xunta de Galicia, financiará un documental sobre esta experiencia que se irá grabando a lo largo de las diferentes etapas.

La ilusión por cumplir este reto será el motor de Víctor Loira, para quien las altas temperaturas registradas ayer ya supusieron un duro escollo. A primera hora de la tarde había sufrido un pequeño tropiezo con el patinete que retrasaba ligeramente su previsión de llegada a O Porriño.

"Me golpeé el tobillo con el patinete y barajé cambiar a la bici, pero finalmente fue algo sin importancia que no va a alterar esta primera etapa", comentaba Víctor Loiro en la tarde de ayer, a la vez que puntualizaba que su salud es lo primero y que abandonaría el reto en caso que ésta estuviese en peligro.

Combinará las etapas en patinete con las bicicleta, que serán más kilómetros. Hoy llegará a Ourense, donde visitará el hospital del Sergas, como tiene previsto hacer en todas aquellas villas que cuenten con este tipo de instalaciones. Los enfermos intestinales, como Víctor Loira, necesitan baños públicos siempre disponibles, porque de ello depende que puedan hacer vida fuera de sus viviendas. Y otra de las reclamaciones clave es la creación de unidades específicas para mejorar la calidad asistencial, existentes en muy pocos hospitales.

Trasmiras, A Veiga, Monte Furado, Lugo, Burela, Ortigueira, Ferrol, A Coruña, Muxía, Cee, Noia, Ribeira, Pontevedra, O Milladoiro y Santiago, a donde llegará el 4 de septiembre, completan el recorrido.

De visibilizar la enfermedad depende en parte que se logren estos avances. Por eso Víctor Loira pedaleará. Estará siempre acompañado por algún familiar. Ayer partía de Pontevedra con su mujer y la preidenta de ASSEII en un coche escoba que le prestaría todo el apoyo logístico y emocional que pueda necesitar. Y la semana próxima su hija y algunos amigos se sumarán a este apoyo.

Para la parte física de este reto, Víctor Loira lleva más de un año de preparación, junto a Alejandro Gómez, deportista olímpico.

Muchas horas de esfuerzo

"Fueron muchas hora de esfuerzo y mucho tiempo robado a la atención a mi familia. Mi mujer tiene ELA y necesita que yo esté pendiente pero me parecía muy necesario emprender una aventura como esta". Alejandro Gómez le acompañó durante buena parte de la etapa, y posiblemente repita en próximos recorridos. Para cuando ninguno de los suyos no pueda estar a su lado, Víctor Loira lo tiene claro. "Me queda skype".