La lírica de las agrupaciones corales del municipio inundó la plaza de A Ferrería

La Praza da Ferraría fue el escenario ayer por la noche de un concierto de corales en las que participaron siete formaciones en su totalidad del municipio pontevedrés.

Llegadas las 21 horas dio comenzó este concierto en el que se dieron cita la Coral Helénica, la Coral Polifónica de AC do Chopo, la Coral Airiños de Campañó, la Coral Polifónica de Salcedo, la Coral Alameda do Fogar do Maior , la Coral Bella Helenes y la Coral Voces Amigas de Mourente.

Estas agrupaciones interpretaron temas tradicionales gallegos así como otro tipo de piezas que entusiasmaron al público que abarrotaba la Praza da Ferraría. Esta cita permitió que los amantes de las corales pudiesen disfrutar y deleitarse con un espectáculo de voces "a capella" que cuentan con una gran tradición en la comunidad gallega. Además de mostrar la gran calidad de las agrupaciones corales del municipio.

Y, para continuar con la celebración de la Semana Grande de las fiestas de la Peregrina, llegó la verbena, como ya es costumbre. Y, llegadas casi las once de la noche, dio comienzo la celebración en la abarrotada Gran Vía de Montero Ríos.

En esta ocasión, el Concello dejó en manos de las orquestas Iris y Soprano la tarea de amenizar la noche y conseguir hacer bailar y disfrutar a los pontevedreses que asistieron a la fiesta con el único fin de divertirse y pasarlo bien. No faltaron tampoco los pasacalles a lo largo de la jornada a cargo de la charanga Mil9 y la agrupación Duos Pontes.