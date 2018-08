José Miguel González "Mocedades se ha convertido en un sello, en una manera de cantar"

Mocedades ofrecerá esta noche un concierto (Plaza de España, a las 22.30 horas) que servirá para concluir con las fiestas de la Peregrina. Será un concierto especial y sinfónico (en compañía de la Banda de Música de Salcedo) y por eso José Miguel González habla sobre esta actuación y cómo afronta el grupo su futuro.

-Después de tantos años en el mundo de la música conocen muy bien a su público. ¿Cree que ha cambiado mucho desde que empezó el grupo?

-El público no ha cambiado. Tienen el mismo sentimiento y el mismo romanticismo de siempre. Han cambiado las circunstancias. Cuando empezó Mocedades los discos eran de vinilo y no había ni teléfonos ni dispositivos para escuchar música. La tecnología nos ha permitido llegar a más gente, incluso más joven. Ha renovado las generaciones y esto nos motiva.

-¿Cómo ve el panorama musical hoy en día?

-Ya no tiene las oportunidades que daba anteriormente. Hoy en día hay muchísimos artistas para muy poco público. Además, la industria de la música está experimentando la desaparición del disco. Ahora, desde el móvil puedes acceder a cualquier artista o canción.

-¿Cómo está afrontando esto el grupo?

-Pues estamos presentes en Spotify, iTunes, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook. Algunos perfiles los usamos más y otros menos.

-Recientemente han dedicado un disco a México. ¿Que les llevó a hacerlo?

-Era una deuda pendiente con el país. Son 150 millones de personas que han consumido la música de Mocedades estos años. Esa fidelidad, ese cariño, ese amor y ese año tras año ir a México de gira es lo que nos ha obligado a decir gracias a ese país.

-Dentro del panorama musical actual, ¿con quien les gustaría colaborar?

-Mocedades, a lo largo de su historia, ha hecho muchas cosas. Nunca se sabe. Hay grupos como Morat que han versionado nuestras canciones, lo que nos ha permitido llegar a gente más joven. Haremos duetos y colaboraciones, seguramente con gente joven.

-¿Tienen algún proyecto en mente para un futuro próximo?

-De momento estamos de gira. Vamos a estar en varias ciudades de España durante el mes de agosto., Luego nos vamos a Estados Unidos otra vez. El 18 de septiembre es una fecha importante para nosotros ya que actuaremos por primera vez en el Auditorio Nacional de México. Lo esperamos con ganas. Además, ya estamos grabando nuestro próximo disco. La verdad, estamos bastante metidos en trabajo.

-¿Mantienen el mismo estilo musical con el que nació el grupo?

-Sí, si no no existiría. La esencia fundamental es mantenerse fiel a esa polifonía y a esa forma de cantar. Si se perdiera no estaríamos de gira. La gente no asimilaría un cambio así. Mocedades nació con este espíritu y es lo que mantenemos y conservamos.

-¿Cree que ese es el secreto para mantener el éxito tanto tiempo?

-Por supuesto. Creo que Mocedades ha trascendido a las personas y a las generaciones y se ha convertido en un sello, en una forma de cantar que todo el mundo reconoce.

-¿Cómo se siente al ver que son la banda sonora de varias generaciones?

-Con mucha responsabilidad. Muchos nos dicen que gracias a nosotros encontraron pareja o incluso se separaron. Cada uno tiene su canción dentro de nuestro repertorio.

-¿Se encuentran muchos fans gallegos?

-Galicia siempre acude a nuestra llamada y nosotros siempre estamos pendientes de ella. Vamos mucho al programa "Luar" y hemos actuado en varios teatros de Galicia. Recorremos Galicia porque nos gusta y porque el público es muy fiel a nosotros. El vínculo con Galicia siempre es muy bueno.

-¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen?

-La gente. En su mirada guarda bondad, nobleza, gente de fiar, seria y lista.

-Y en el concierto que ofrecerán en Pontevedra, ¿que canciones se podrán escuchar?

-Es un concierto especial porque va a ser un concierto sinfónico. Vamos a estar acompañados por una banda de música y repasaremos los grandes éxitos del grupo. Le dará un carácter especial al concierto.