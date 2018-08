Un desfile repleto de color, diversión e ilusión

Las fiestas están relacionadas con la alegría y por ello Pontevedra mantiene, desde hace años, la Batalla de Flores. Una vez más, el evento infantil despertó expectación e hizo que miles de familias saliesen a la calle para disfrutar de las once carrozas y sus decenas de acompañantes que llenaron de color y diversión la Boa Vila. La música tradicional se unía a los temas más modernos que sonaban en los carruajes, mientras los pequeños subidos a ellos ponían la diversión lanzando kilos y kilos de papeluchos y confetis para así batallar con un público que tenía ganas de una guerra así.

La lucha más pacífica, colorista y divertida regresó un año más a Pontevedra para entretener a miles de niños de la ciudad y alrededores en plenas fiestas. Las calles de la ciudad acogieron ayer la Batalla de Flores,un evento que sirvió para comenzar a poner la nota de alegría a base de música, confeti y entusiasmo dentro de una tarde muy infantil.

Un año más, la Batalla levantó expectación entre la población. Millares de familias aprovecharon la buena pero no excesiva temperatura que envolvía a la Boa Vila en torno a las 19 horas para arremolinarse en torno a los márgenes de una de las arterias peatonales principales de la Boa Vila para seguir la procesión.

Bebés, niños, no tan niños y mayores no quisieron perderse la exhibición de ruídos y colores que este año protagonizaron un total de once carrozas, acompañadas por decenas de personas que integraban la comitiva que precedía y seguía los adornados vehículos.

Abrió el séquito la comparsa de gigantes y cabezudos, que con su altura unos y su excentricidad los otros permitían vislumbrar desde bien lejos como se iba acercando la marcha y así, impacientaban e ilusionaban a los pequeños que esperaban en otros tramos del recorrido.

Tras la música folclórica de "Os de Algures" llegaba la primera carroza, con temática pirata basada en el corsario pontevedrés Benito Soto. A la nave que se transportaba por tierra le continuó una semejante, como compitiendo por ver quien acaparaba más miradas maravilladas.

Tras los dos barcos, el conejo Bugs Bunny haciendo un alegato a la suere. Desde sus dominios, numerosos jóvenes enviaban confeti y papeluchos a los espectadores como en el resto de vehículos.

Llegaba entonces el grupo "Heroes de Sonrisos" buscaba hacer honor a su nombre a base de zancos, monocilos y demás instumentos de temática circense. Como circense era también la siguiente comparsa, "O Mundo do Circo", que escoltaba la carroza vegetal y mística del Árbol Parlante con sus pequeños gnomos saludando a la multitud.

Un nuevo grupo circense, en este caso en forma de carroza sucedía a los ciborgs, que con su altura impresionaban a la gente como si verdaderamente hubiesen llegado del futuro, ya en el ecuador de la comitiva.

No hubo premio a la elegancia, pero si hubiese existido, la Calesa con caballos hubiese optado a él como carroza más estilosa. Quizá para romper un poco con el efecto, tras este carruaje llegaban los vikingos, el grupo más espectacular por su constante actividad, su ruido infernal y sus espectáculos visuales, con hasta presencia de fuego.

Y de la Antigüedad y la mitología, a la tecnología con al carroza "Emoji", que recordaba la presencia del Whatsapp y demás aplicacines móviles en la vida diaria de la mayoría de los asistentes. Por si era necesario hacerlo.

Se sucedían las charangas, los malabares y los disfraces temáticos y transitaban Benito Corbal y Cobián Roffignac hasta llegar a Padre Amoedo los cisnes, siempre esbeltos pese a sus intenciones de llenar de papeles a los presentes.

Era el turno posteriormente de los "Cars", que pese a ejercer como bólidos iban en la recta final, custodiados por los "Muertitos", que con su temática mexicana transformaban la muerte en algo alegre, dando paso a las ninfas alrededor del sauce, la también azteca "Coco", inspirada en temática Disney, y la gran serpiente, que ejercía como cola de un desfile que envolvió de alborozo la tarde pontevedresa.