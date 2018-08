Areeiro advierte de que las vides pueden necesitar un último tratamiento contra la polilla del racimo antes de la vendimia

El personal técnico de la estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, acaba de detectar que el pintado de las uvas está generalizándose en todas las comarcas, y que el grado alcohólico de los granos de albariño están entre 5 y 6,5 grados. Por este motivo, se estima que la vendimia no se iniciará hasta la tercera o última semana de septiembre y se aconseja controlar la evolución de las vides, ya que probablemente habrá que dar algún tratamiento más, en concreto para la polilla del racimo, antes de recoger la uva.

La responsable de los avisos fitosanitarios de la EFA, Rosa Pérez, explica que en la última semana se incrementó la cifra de machos de polillas del racimo en las trampas instaladas en las parcelas de seguimiento. En general, con respecto a esta patología se aconseja esperar a que para la semana bajen las capturas para evaluar la situación en cuanto al nivel de penetración en los granos para así tomar una decisión sobre el tratamiento. "Es difícil hacer recomendaciones generales, porque las capturas y los picos pueden variar incluso entre parcelas vecinas, por lo que siempre es recomendable instalar trampas", explica Pérez.

En cuanto a la brotitis , a partir de ahora hay más posibilidades de que este patógeno se instale en los racimos con heridas, así como en las variedades sensibles por el incremento de azúcar en las uvas. En esta última semana aún no se detectaron síntomas en albariño en las fincas revisadas y, dado que las previsiones meteorológicas para la próxima semana son de tiempo seco y caluroso, parece que no será necesario tratar al no haber condiciones favorables. En cualquier caso, en las variedades más sensibles al patógeno aún se pueden producir daños si se registra un cambio en las condiciones ambientales, lo que obliga a mantener la vigilancia.

También se siguen manifestando alteraciones típicas de estas fechas de la campaña de las viñas, sobre todo después de olas de calor: avanzan los síntomas de las plantas con alteraciones de la madera, de estrés climáticos y racimoscon golpes de calor.La infección por cicadélidos sigue a ser baja, hubo pocas capturas de adultos en las trampas instaladas. El mildiu ya no se espera que afecte a las vides. Por último, las condiciones climáticas fueron bastante favorables para el Oídio, especialmente en zonas de niebla, pero se espera que el patógeno no cause problemas.