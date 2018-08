Os "19 de Meirás" lamentan que se persega a liberdade de expresión

Un acto emotivo ante o monolito da Caeira e un de caracter máis reivindicativo e político na praza Curros Enríquez centraron as convocatorias de lembranza a Alexandre Bóveda, evidenciando que o seu legado tanto político como ideolóxico está máis vixente que nunca. De recordalo encargouse López de Guereñu, militante do Partido Galeguista ao que este ano premiou a Fundación Alexandre Bóveda. Aos seus 98 anos reivindicou a actualidade de seguir a loitar por unha Galicia autónoma e animou aos presentes a non dar "nin un paso atrás" neste obxetivo.

Néstor Rego tomou a palabra no acto da Caeira en nome dos "19 de Meirás", que quixo lembrar a "todas as persoas que loitaron polas liberdades" e denunciar que "en moitos aspectos o franquismo sobreviviu á morte do ditador", como demostra a acusación que pesa sobre os 19 de Meirás por un acto reivindicativo dun patrimonio que consideran que debe ser devolto.

Con este argumento coincidiu tamén Ana Pontón, que lembrou que proximamente 19 activistas nacionalistas serán xulgados por reclamar o Pazo de Meirás, "o mundo ao revés" ironizou, porque os que debían estar sentados nun xulgado son "os Franco por usar un patrimonio que non é deles".

Reclamou que se poña punto final a impunidade franquista e que os crimes da ditadura sexan xulgados. "Reclamamos que se anulen todos os xuízos sumarísimos, a empezar polo de Alexandre Bóveda e que o 17 de agosto sexa declarado Día Galiza Mártir".