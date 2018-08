La Praza da Ferrería acogerá mañana, sábado, el concierto de corales, a partir de las 21 horas. Actuarán la Coral Helénica, Polifónica de AC do Chopo, Airiños de Campañó, Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, y Voces Amigas de Mourente.