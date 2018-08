Antonio José abarrota la Plaza de España

Una plaza de España abarrotada de jóvenes, y no tan jóvenes, vibró anoche al ritmo que marcó Antonio José. El cantante cordobés, conocido por haber sido el ganador del programa de Telecinco "La Voz" en 2015, demostró que no necesita ese cartel para triunfar a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ayer mismo, con temas del que ya es su tercer álbum de estudio y otros éxitos anteriores, conquistó al público pontevedrés con su música de estilo pop y tendencias latinas, pero sobre todo con sus característico timbre de voz con giros flamencos.

Decenas de fans acamparon desde primeras horas de la mañana en la plaza de España, desafiando en algunos momentos el intenso calor, para coger sitio en primera fila para ver a su ídolo de cerca. Y Antonio José no les defraudó. El jove n cordobés presentó su tercer, y de momento último, trabajo discográfico "A un milímetro de ti", que se convirtió en poco tiempo en disco de oro debido a las más de 20.000 copias vendidas, no en vano este artista, pese a su juventud y al relativo poco tiempo que hace que saltó a la fama, escasos tres años, ya aglutina cuatro discos de platino y otro de oro, habiendo estado ocho semanas en el número uno de las listas de ventas oficiales y de iTunes.

Además, ha colaborado con artistas de la talla de Cali y El Dandee, Luis Fonsi, Pablo López y Juan Magán, consolidándose como una de las nuevas promesas del panorama musical español.

Antonio José deleitó al público pontevedrés con éxitos como "Tú me obligaste" , "Se vive mejor", "Me haces falta" o "A un milímetro de ti". Además, este concierto sirvió para presentar su último single "Me olvidé".

La actuación de Antonio José comenzó a las 22.30 horas, justo después de que Rubén de Lis Trío cerrara su concierto en la plaza de A Ferrería, que le dio el toque folklórico a la pasada noche.