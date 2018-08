"En Ghana ya trabajaba para barcos atuneros españoles"

John Osuwaley llegó a Marín hace 15 años y desde hace 4 se acercó al mundo de las redes, pero ésta no es una profesión nueva para él. En general, la mayoría de los africanos que llegan a España están vinculados al mar y a la pesca, por lo que encontrar trabajo como rederos no les resulta difícil.

-¿En su país trabajaba en algo vinculado con el sector del mar?

-Sí. En Ghana ya trabajaba en el puerto cosiendo redes, pero por la misma tarea aquí se gana más que en mi país.

-¿Antes de ser redero fue marinero?

-Sí, pero es un trabajo más duro que éste. Estuve en barcos atuneros de armadores españoles, eso me permitió asentarme aquí.

-¿Le gustaría probar en alguna otra profesión relacionada con el mar?

-Esto está bien. Tengo 60 años, ya no quiero cambios. Me gustaría quedarme aquí.

-¿Es un trabajo duro?

-No. Es una profesión muy bonita. Vas confeccionando la red con tus manos y sabes que eso servirá para atrapar las capturas. De hacerlo bien depende el trabajo de otras personas. ¿Duro? Ningún trabajo es fácil.

-¿Aprender a hablar español le facilitó la integración?

-Sí, pero no es imprescindible. Aquí hay otro africano que no lo habla y no le impide hacer su trabajo. Hace más fácil la relación con los compañeros, nada más.