Enrique Bunbury: la leyenda del pop-rock español hizo vibrar a toda Pontevedra

Tras todos los conciertos ya vistos y los que quedan aún programados para las fiestas de A Peregrina, ayer fue el turno de una de las leyendas del pop-rock español: Enrique Bunbury.

Desde el mediodía los fans del que fuera líder de Héroes del Silencio comenzaron a llegar a la Plaza de España. El calor no fue problema para las decenas de personas que quisieron asegurarse la primera fila en el concierto de "El aragonés errante" . Y es que esta actuación, que comenzó pasadas las 22.30 horas, era una de las más esperadas de las fiestas de la Boa Vila. Así, la plaza ya estaba repleta antes de comenzar el concierto de Bunbury, que presentó en la ciudad los temas de su último disco de estudio "Expectativas", un trabajo por el que está recibiendo buenas críticas. Inició el concierto con "La ceremonia de la confusión", un tema con mucha fuerza.

Los fans del zaragozano y el numeroso público que se congregó anoche en la plaza de España pudieron escuchar temas como "Cuna de Caín" o algunos clásicos como "Frente a frente" o "Aunque no sea conmigo", que fueron el broche para sus más fieles seguidores. Hizo un repaso del repertorio de todas sus épocas.

Conseguir este concierto, que se puede considerar el cabeza de cartel de las fiestas de A Peregrina, no resultó tarea fácil para el Concello de Pontevedra, pues Enrique Bunbury no suele ofrecer conciertos gratuitos. Tras duras negociaciones, se consiguió que el zaragozano hiciera una excepción de la que seguro no se arrepintió, pues conquistó la Boa Vila con su música y su peculiar timbre de voz.

Quizá por este motivo el concierto causó todavía más expectación entre los fans y entre los pontevedreses, que no desaprovecharon la oportunidad de ver a Bunbury en acción.