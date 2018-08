Os "19 de Meirás" e López de Guereñu, protagonistas no Día de Galiza Mártir

Presentación dos actos no monumeto a Bóveda na Caeira. // G.S.

Xosé María López de Guereñu e os '19 de Meirás' compartirán protagonismo nos actos do Día de Galiza Mártir, o vindeiro venres 17 de agosto en Poio e Pontevedra.

López de Guereñu, de 98 anos, recibirá diante do monumento homenaxe a Alexandre Bóveda da Caeira o XIII premio do Día de Galiza Mártir, concedido pola Fundación que leva o nome do escritor. Xosé María López de Guereñu foi un dos impulsores da agrupación que defende, coma o autor literario e outros, a posibilidade crear un país galego con identidade.

Tanto López de Guereñu coma Xosé Manuel Beiras García e Fernando Quintela, xa falecidos, foron os creadores da Fundación. Na súa representación acudirán Xosé Manuel Beirás fillo e a viúva de Quintela, Dolores Gallego.

"Había que facer unha homenaxe aos promotores. López de Guereñu é maior, pero estaba disposto a acudir. Ten unha mente moi áxil todavía e é historia viva da Fundación", expresaron desde agrupación na presentación dos actos onte en A Caeira.

Mentres, os '19 de Meirás' están invitados como representación actual desa loita contra aqueles que pretenden deixar impune a violencia que se levou por diante aos mártires galegos.

Despois da entrega do premio na Caiera haberá un xantar no Parque da Memoria, un acto cívico no cemiterio de San Mauro e unha ofrenda na Praza de Curros Enríquez.