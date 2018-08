Carlos Sadness: "Este concierto es bueno porque llegas a gente nueva; hay que poner carisma"

Pontevedra se rindió a Carlos Sadness (Barcelona, 1987). El músico indie llegó a la capital del Lérez en el momento álgido de su carrera. Ya reconocido en el panorama nacional de la industria y presentando su quinto álbum desde 2011.

-Ha tocado en festivales importantes y hoy (por ayer) en Pontevedra.

-Nada garantiza que unos sean mejores o más divertidos que otros. Lo bueno de Pontevedra es que es gratuito y me ve mucha gente nueva. En estos casos hay que poner mucho carisma y buen hacer. Además, ayuda estar más frescos que en otros lados por la temperatura.

-Hace un mes y medio estuvo en "O Son do Camiño" y ahora regresó a Galicia. ¿Qué es lo que más le gusta de la Comunidad? ¿Y lo que menos?

-En Galicia siempre me pasan cosas curiosas, viene siendo casi una costumbre, nunca acaba como pensabas. Eso es lo que más me gusta y puede que lo que menos sea lo lejos que está de mi casa.

-- Con este concierto ha traído a Pontevedra su nuevo disco "Diferentes tipos de luz". ¿Cómo definiría este disco?

-Es mi disco más diverso, creo que cada canción tiene un mundo, y es el que está más lejos de tener una etiqueta. Hay muchos matices estilísticos e historias personales que van de lo emocionante a lo irónico.

--¿Cómo fue el proceso de selección de canciones para este último proyecto? ¿Fue difícil escoger?

-No hago muchas canciones, cuando no las veo no las termino, me cargué unas tres o cuatro canciones esta vez, pero no las llegue a terminar tampoco. Igual me gustaban, alguna incluso más que otras del disco, pero quizás no las veía en el disco.

--¿Cómo se siente con respecto a los fans gallegos?

-¡Había entendido griegos! Genial, cantan, bailan, se mueven aunque el concierto esté lejos de mi casa o llueva... eso mola, están ahí, son fieles y activos, son muy buenos.

-¿Cuáles son sus referentes? ¿Alguno gallego?

-Bueno, pues sí, Ivan Ferrero o Xoel López son dos tipos de los que he mamado, de lo actual y de los anteriores proyectos. Son dos talentos inagotables.

-¿Cuando empezó su carrera en el mundo de la música pensó que llegaría a donde está ahora?

-No, en absoluto. Me veía muy raro, pensé que tendría un nicho de mercado más concreto. De todas formas, tampoco estoy en lo masivo, ni es la intención.