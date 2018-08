Un discurso centrado en la ciudad, igualdad y periodismo

El pregón de este año de las Festas da Peregrina apostó por la igualdad. La periodista María Varela invitó a todas las mujeres de Pontevedra, "de nacimiento o de sentimiento", en clara alusión a su propio origen lucense, a que se sintiesen representadas en sus palabras desde el Pazo de Mugartegui.

"Este camino hacia la igualdad, que emprendemos y que, desde el 8M, parece ensancharse, que nos asoma también a los balcones de las fiestas, tiene que servir para dar juntas la bienvenida a los días grandes de Pontevedra, pero también para deciros que vinimos para quedarnos; para construir un mundo un poquito mejor y seguir relatando la crónica de la ciudad con nuestra mirada", aseguró la comunicadora local.

Asimismo, recordó sus primeros contactos con la ciudad de Pontevedra, "a miña nai", hace 18 años, un mes de agosto como el actual. "Me gustaría que hoy no solo me veáis a mí en este balcón, sino que entendáis que de alguna manera se asoman aquí todas las personas que como yo llegaron un día a Pontevedra para iniciar su camino y echaron raíces para compartir las tradiciones y fiestas que van tejiendo recuerdos", dijo.

Además, quiso compartir la oportunidad de dar el pregón con todos los compañeros de profesión, "que trabajan mano a mano con la ciudad, en una profesión tan cuestionada como necesaria hoy en día. Nuestra materia prima son las historias que nacen aquí, en la calle".