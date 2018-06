Personal municipal sale de nuevo a la calle por la "falta de avances" de la negociación salarial

Parte de la plantilla municipal, entre ella agentes de la Policía Local, salieron ayer de nuevo a la calle, ante la sede de Michelena, para denunciar la "falta de avances" en las negociaciones con el equipo de gobierno acerca del incremento salarial para los próximos años.

Los delegados sindicales lamentan que "no se ha dado paso alguno y solo recibimos la callada por respuesta", y no se descarta mantener este clima de protestas hasta las elecciones municipales.

Por su parte, Antonio Millares, de Comisiones Obreras, fue más lejos en sus críticas y consideró "inaudito" que después de que en el último pleno la corporación instara al gobierno local a negociar "no se ha convocado ninguna reunión. "El BNG solo defiende a los trabajadores el Primero de Mayo, pero el resto del año actúa como un empresario explotador y cerrando empresas". Vaticina también un conflicto "largo y duro".

Algunos agentes policiales desplazaron después su "pitada" a la plaza José Martí, donde el alcalde inauguró una estatua. Lores, que hasta ahora ha delegado este conflicto en el concejal de Personal, Vicente Legísima, subrayó ayer que "el gobierno local no ha roto ninguna negociación" y defendió la subida salarial que se ofrece a los trabajadores. "Se trata de un incremento entre bel 8 y el 11% y reto a cualquiera a que me diga qué otra administración mejora esta oferta". A su juicio, "puede haber problemas, pero no de índole laboral" e insistió en que "no hay ninguna justificación laboral para no llegar a un acuerdo con sindicatos que aceptan menores subidas en otras administraciones".