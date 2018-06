Implicar a la Facultade de Ciencias da Educación en la "promoción deportiva de la ciudad"

Entre los posibles ámbitos de colaboración, Soto aludió a la voluntad del nuevo equipo de "seguir trabajando en el Campus Crea e incrementar la relación de la Casa das Campás con la ciudad en el aspecto cultural", así como "dar un impulso importante al ámbito educativo, deportivo y de integración". En este último ámbito, tanto Soto como Fernández Lores pusieron de relieve el papel que la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte a la que pertenece en nuevo vicerrector puede desempeñar "en aspectos que tienen que ver con la promoción deportiva de la ciudad". Asimismo, el vicerrector aludió a la importancia de la colaboración con la Concejalía de Promoción Económica, "porque no cabe otra forma de entender la Universidad que no incluya también el emprendimiento y la empleabilidad de los alumnos", motivo por lo que abogó por "incrementar bastante los esfuerzos en estas áreas".