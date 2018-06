"Comunicadores polivalentes" que se quedaron en su propia ciudad tras salir de la segunda promoción de Publicidad y RR PP

Trisquelia Comunicación y Ovo Publicidade son dos empresas de Pontevedra que están en manos de cinco licenciados en 1999 en Publicidad y Relaciones Públicas: María Villa García, Vanesa López Chousa y Javier Rosales Couso (en el caso de la primera) e Ismael Calvo Rodríguez y Luz Pérez Costas (en la segunda).

Hace 18 años que nació Trisquelia. María Villa y Vanesa López habían coincidido haciendo prácticas en el Pazo da Cultura. Tras trabajar en Tekla Comunicación junto al periodista Rafael López Torre, María Villa decidió que había llegado el momento de "lanzarse a la piscina" y montarse por su cuenta. En esta aventura le acompañó su socia. "Me siento una privilegiada al continuar nadando en esta piscina", bromea la primera. "Ver un proyecto desde cero y crecer con él hasta que se convierte en realidad es increíble y muy gratificante", dice su compañera de trabajo.

Consideran que el mundo de la publicidad "es y será siempre apasionante y lleno de oportunidades". En esta línea, recalcan que lo importante es "hacer siempre algo que te guste".

Asimismo, coinciden en señalar a los nuevos soportes publicitarios y tecnologías como el futuro del sector. "Se seguirá necesitando informar y vender", recalcan. Compromiso y diferenciación son los consejos que dan a los jóvenes que actualmente estudian alguno de los grados de Ciencias Sociales en Pontevedra.

En su caso, tuvieron claro desde jóvenes a qué querían dedicarse el resto de sus vidas. "Un familiar estudiaba Publicidad en Madrid cuando yo estaba en BUP. Me fascinaba lo que me contaba y cuando la Universidad de Vigo trajo esta titulación al campus de Pontevedra no tuve duda de que era lo que quería estudiar y a lo que me quería dedicar el resto de mi vida", dice María Villa.

"La primera persona que me dijo que me dedicase a la publicidad fue un profesor de pintura. Yo tenía ocho años, pero aquello me dejó un poso", recuerda por su parte Vanesa López, que añade que esta carrera "me permite hacer muchas cosas diferentes y aprender con cada una de ellas".

Un orgullo de profesión

Ismael Calvo Rodríguez fundó Ovo Publicidade en el año 2002, "un proyecto que me permite trabajar para clientes fantásticos y atrevidos y crear campañas de las que nos sentimos tremendamente orgullosos".

Trabaja mano a mano con Luz Pérez Costas, que pasó antes por varios medios de comunicación, entre otros empleos, y que, además, da clases en el Programa de Mayores de la Universidad de Vigo.

El dueño de la empresa siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación. Tras dudar entre Periodismo y Publicidad, finalmente se decantó por esta última, una decisión que ahora celebra "porque me parece una profesión más completa y divertida".

Por su parte, Luz Pérez confiesa que desde niña tuvo claro que lo suyo era la comunicación. Se decidió "por las amplias posibilidades y multitud de caminos profesionales que ofrece esta disciplina".

Como "comunicadores polivalentes" que son, tal como los definió el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales, aconsejan a los estudiantes de Comunicación que comiencen por entender la base teórica de esta y que se formen e informen, se mantengan críticos y "se adapten a cada cambio".