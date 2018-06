Viravolta Títeres leva a María Victoria Moreno esta fin de semana a Campo Lameiro

O Auditorio Sobrino Buhigas de Campo Lameiro acollerá mañán, ás 18:00 horas, a terceira representación de "Romance de cans", das dez que Viravolta Títeres está a levar pola provincia no marco do Ano da Lingua da Deputación de Pontevedra.

A obra, que está indicada para público familiar, baséase no conto "Can branco, can negro" publicado por María Victoria Moreno, a autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.

Esta representación forma parte da programación teatral que baixo o título "María Victoria Moreno a escena!", o departamento provincial de Cultura e Lingua leva por todos os concellos da provincia de Pontevedra, e que conta cun total de 60 actuacións a cargo de seis compañías de teatro. No caso concreto de "Romance de cans", xa pasou polo Porriño e por Nigrán, e tras pasar por Campo Lameiro, continuará a itinerancia por Silleda, Cerdedo-Cotobade, O Grove, Ponte Caldelas, Covelo, Tui e Cuntis. Viravolta Títeres aproveita que María Victoria Moreno escribira o conto "Can branco, can negro" en forma de romance para adaptalo a un espectáculo de títeres e para recoller e introducir ditos e contos sobre cans e amosalos a través do personaxe do cego dos monifates. Hai que lembrar que Viravolta Títeres leva máis de trinta anos realizando investigacións sobre a representación popular, a través da que chegaron ao personaxe do cego dos monifates, moi común na Galiza nas representacións populares e que, ao longo da traxectoria da compañía, estano aproveitando como recurso para poñer en valor textos de autores galegos.