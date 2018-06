Una modificación de crédito de 444.000 euros permite iniciar la reforma de la calle Lepanto

El gobierno local llevará al próximo pleno municipal una modificación de crédito de 444.000 euros con la que, entre otras cosas, se va a dotar de presupuesto a las obras de reforma integral de la calle Lepanto, un proyecto demandado por el vecindario y comerciantes desde hace tiempo.

El concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González informó de esta modificación, que reservará para la actuación de la calle Lepanto 264.000 euros, el coste total de la intervención prevista.

Además el dinero de esta modificación de crédito permitirán la realización de actividades de distintos departamentos municipales, o completar la partida inicial de actividades hechas.

Son, entre otras, 35.000 euros destinados al programa de ocio alternativo Noites Abertas, que este año no recibió la subvención del Ministerio del Interior; otros 30.000 euros para las actividades desarrolladas alrededor de la homenajeada en el Día das Letras Galegas 2018, María Victoria Moreno; 50.000 euros, para ciclos de teatro, musicales, etc., del Pazo da Cultura.

También se incluyen 65.000 euros para la organización de los actos de celebración en el año 2019 del Milenio de la parroquia de Cerponzóns (exposiciones, publicaciones, soportes digitales, etc.)

El edil explicó que en esta ocasión el dinero de la modificación no saldrá de los remanentes municipales si no que "estarán a cargo de economías que tenemos en el propio presupuesto". A modo de ejemplo citó los 90.000 euros destinados a los directores generales que al no estar nombrados no tienen uso, u otras partidas.