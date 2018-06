Cinco bandas actuarán en un festival pop

Dentro de la programación del verano marinense se incluye el Festival Marín Vivo 2018, que llega a su tercera edición y se celebrará el viernes 27 de julio a partir de las 20.30 horas.

Un total de 5 bandas pasarán por el escenario, como son Dr Explosión, The Soul Jacket y Buguibún como platos fuertes de este año, que junto a las bandas locales The Manueles y Pegas Negras llenarán la velada de música surf, soul y rock and roll.

Por último, esta tercera edición del Marín Vivo contará también con dos Dj's que amenizarán la fiesta antes y después de cada grupo, pinchando exclusivamente en vinilo. La entrada al festival es totalmente gratuita como las anteriores ediciones.

Este festival, unido a la celebración del Carmen, conforman "unos días de gran intensidad que pretende, como ya se ha conseguido estos pasados años, concentrar y atraer gente a Marín, disfrutar de sus locales, ocio y hostelería y tratar de generar con una agenda completa y de calidad un polo atractivo y musical de primer nivel", expone el gobierno local.