Polémica entre los integrantes del sector marisquero

El objetivo de los convocantes era, según explicaron, intentar buscar "la mayor unidad posible y el mayor apoyo vecinal que podamos tener" para saber "si tenemos o no respaldo" para iniciar esta campaña en contra la ampliación de la depuradora. Por este motivo, intentaron a toda costa que las intervenciones no buscasen la polémica con otros colectivos de la parroquia. Es más, insistieron en que ellos no iban a señalar a ninguno dado que insisten en la necesidad de sumar y no de dividir.

No obstante, entre los asistentes a la asamblea había mariscadoras que lamentaron que ni la Cofradía ni la agrupación les hubieran informado de esta reunión, ni que tampoco se encuentren entre los colectivos que impulsan esta plataforma. "A información que temos sobre esta reunión é nula", dijo una de las mariscadoras asistentes a la reunión. Y asegura que lo que les cuentan sobre el futuro de la depuradora tampoco parece ser acorde con la realidad: "a nosotros nos dijeron no nos dijeron nunca que se iba a ampliar la EDAR".

Otra mariscadora intervino para señalar que "el sector marisquero está dividido" respecto a esta iniciativa y otra aseguró que "el sector del mar está mayoritariamente en contra de la ampliación de la depuradora". En cualquier caso, los colectivos convocantes explicaron que se trata de cuestiones que deben resolver internamente entre las mariscadoras a las que, en todo caso, invitan si así lo consideran oportuno a sumarse a la plataforma tanto a título particular como colectivo. Sobre lo que insisten es en que, con la ampliación de la EDAR la presión sobre el banco marisquero de Praceres va a ser todavía mayor.