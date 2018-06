Lores replica a Ence: "Decir lo que creo que piensa la mayoría no es populismo"

"Decir lo que creo que piensa la mayoría de los vecinos no es populismo". Así respondió ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, a las críticas que el día anterior lanzó la empresa Ence contra el regidor por pedir al nuevo presidente del Gobierno su "colaboración política" para anular la prórroga de la concesión de Costas. La compañía tildó a Lores de "populista" y le exigió respeto a la "legalidad" de su fábrica en Lourizán".

Lores volvió a comentar ayer el asunto a preguntas de los informadores e insistió en que "no queremos a Ence en la ría y tendría que haber buscado alternativas para recuperar un entorno natural de modo que sean posibles otras alternativas más rentables, de más empleos y de mejor calidad de vida. Decir esto, que creemos que piensa la mayoría, no me parece populismo, pero Ence va a lo suyo".