Buscan a los autores de dos atracos a taxistas en O Vao en los últimos días

La Guardia Civil pisa los talones a dos individuos como presuntos autores de dos asaltos que sufrieron en los últimos días sendos taxistas que trabajan en Poio y en Pontevedra.

El último de los sucesos fue el más grave, dado que los asaltantes se emplearon con mayor violencia con la víctima para lograr su botín. Ocurrió veinte minutos después de la medianoche de ayer miércoles. Manuel Sobral, taxista en Poio, recibió una llamada de una chica solicitando la presencia de un vehículo en la rotonda de O Vao. Allí acudió el autopatrono, observando en el lugar a dos individuos que se subieron al coche, uno justo detrás de él y el segundo en el asiento del acompañante. Le indicaron que se arrimase a un lado y que enseguida llegaba una tercera persona a la que estaban esperando. "Todo pasou en milésimas de segundo", explicaba ayer Manuel. "De repente un deles trincoume do pescozo e xa me deron o primeiro puñetazo", relataba ayer este taxista, quien explicó que al mismo tiempo comenzaron a rebuscar en la guantera y por todo el coche. "Empezáromne a berrar: o diñeiro, o diñeiro, o diñeiro..." y asegura que echó mano al bolsillo y sacó el efectivo que llevaba encima de ese día, "en torno a unos 50 euros más o menos".

Aún así, no se dieron por vencido y exigían más: "O tipo insistía e eu lle decía que non tiña máis e xa me deron un segundo puñetazo na cara". Uno de los asaltantes, mientras el otro mantenía a la víctima agarrado por el cuello, abrió la puerta del conductor y cogió un portamonedas que tenía allí el taxista con otros "25 o 30 euros", no sin antes asestar algún otro puñetazo más al conductor. Tras arrebatar este objeto, los ladrones salieron corriendo y se perdieron en el poblado de O Vao.

Manuel Sobral tuvo que ser atendido de los moratones y hematomas que sufrió en el PAC de A Parda y después recibió el alta. Ayer su coche permanecía en las dependencias de la Comandancia en tonde estaba siendo examinado de forma minuciosa por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en busca de huellas y otras pruebas.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra informaron ayer de este suceso y señalan que muy probablemente esté relacionado con otro similar que se produjo el pasado 2 de junio. En este caso la víctima fue un taxista de Pontevedra al que llamaron por teléfono y pidieron que fuera a recoger a unas personas en las inmediaciones de O Vao. Otros dos individuos, siguiendo un modus operandi similar, inmovilizaron al taxista y se llevaron su recaudación y el teléfono móvil. En este caso, la víctima no sufrió lesiones.

Ahora, tratan de cerrar los últimos flecos de la investigación para proceder a la identificación, localización y detención de los sospechosos, que no se descarta que ya pudieran estar implicados con anterioridad en otros robos y sucesos violentos que se produjeron en el entorno del poblado chabolista en los últimos meses.