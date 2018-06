"Pongo la cabeza en la guillotina por la honradez de Rajoy, no de otros sinvergüenzas"

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, aprovechó el balance del primer año de gobierno PP-SAL para comentar la situación política a nivel nacional.

Martín, que fue diputado en Madrid entre 2011 y 2015, destacó que "Sanxenxo es universal", por lo que espera que el hecho de que el gobierno estatal deje de tener al frente a un vecino de la villa (en referencia a Rajoy) "no hará que las cuestiones que no estaban comprometidas se paren". "Este municipio está por encima de colores políticos y, por supuesto, estaremos encantados de invitar al nuevo presidente del gobierno".

Para el regidor sanxenxino, el problema del último gobierno es que "tuvo muchas realidades pero pocos gestos". "Yo soy partidario de concretar las iniciativas porque es lo importante, pero de vez en cuando creo que hay que tener también gestos y eso faltó. Hubo pocos gestos. Y quien lo quiera entender, que lo entienda", recalcó.

Pese a ello, el alcalde de Sanxenxo aseguró que no duda de la ética del ya expresidente: "Pongo la cabeza y las dos manos en la guillotina por la honradez de Mariano Rajoy. Lo tengo muy claro. Y también recuerdo que yo pedí perdón porque en el PP ha habido otros que fueron sinvergüenzas, ladrones y cabrones. Por esos sí que no me juego nada".