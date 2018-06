Organizan unha xornada sobre os efectos da luz artificial na noite

A Asociación Queremos Galego Marín celebrará o día 8 unha xornada para abordar as alteracións da escuridade natural polas emisións artificiais de luz desde o punto de vista científico e legal, e concienciar a veciñanza dos efectos no medio, na saúde e na cultura da excesiva iluminación nas cidades. Será unha charla, ás 20.00 horas, no Museo Manuel Torres.