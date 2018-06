Rector electo de la Universidad de Vigo

-Nunca se nos preguntó. No tengo muy claro qué tenían pensado para la sede de O Berbés. Me parece que ir poniendo pequeños edificios con pocos metros cuadrados aquí y allí no va a servir para mucho. No tiene mucha lógica una sala de lectura cuando la de "Peritos" es la más utilizada de Vigo. Le vamos a sacar el máximo beneficio para la institución y la ciudadanía pero lo que sí reitero es que no le veo utilidad al despacho del rector. Si tengo que firmar un convenio con el Concello o la Diputación me desplazaré. En cuanto al edificio de la ETEA conozco el proyecto porque me lo comentó en mi despacho Emilio Fernández, lo cual es muy de agradecer. No venimos a cargarnos nada, pero el Faraday puede tener más usos importantes que el emprendimiento. Son matices. Quiero colocar allí la sede permanente de nuestra universidad de verano y también nos puede servir para apuntalar nuestras capacidades investigadoras.